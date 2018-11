EnterpriseDB a été reconnue parmi les fournisseurs de bases de données dans le Gartner Magic Quadrant pour les systèmes de gestion opérationnelle de bases de données

Cette reconnaissance se fonde sur l'exhaustivité de vision et la capacité d'exécution

BEDFORD, Massachusetts, 2 novembre 2018 /PRNewswire/ -- EnterpriseDB, développeur de la plateforme la plus complète de bases de données fondées sur Postgres, annonce aujourd'hui que la société a été reconnue parmi les fournisseurs de bases de données dans le Gartner Magic Quadrant pour les systèmes de gestion opérationnelle de bases de données. EnterpriseDB intègre ainsi pour la sixième année cette liste – sur laquelle elle figure à chaque publication.

EnterpriseDB a été évaluée sur l'exhaustivité de sa vision ainsi que sur sa capacité d'exécution dans le cadre du Gartner Magic Quadrant. Pour consulter le rapport, rendez-vous ici.

En tant qu'innovateur et contributeur majeur à la communauté Postgres, EDB fournit à ses clients des produits, des ressources et une expertise nécessaires pour exécuter en toute confiance des déploiements de Postgres à grande échelle et hautement disponibles dans des environnements sur site, hybrides, multi-cloud et de bases de données en tant que service (DBaaS, database as a service), en offrant un support et des services fiables de catégorie entreprise.

EDB considère que cette reconnaissance reflète l'amélioration globale de la satisfaction des clients, qui illustre l'impact du programme continu de réussite des clients de la société. Les entreprises du monde entier, dont 88 sociétés du Fortune 500, se tournent vers EDB Postgres.

« Postgres continue de se démarquer sur le marché. Depuis 10 ans que je dirige EDB, nous n'avons jamais observé ce niveau d'adoption et d'intérêt de la part des entreprises pour EDB Postgres », a déclaré Ed Boyajian, PDG d'EnterpriseDB. « Nous considérons que le tout dernier Magic Quadrant de Gartner continue de reconnaître non seulement la pertinence stratégique de Postgres, mais également la position de leadership d'EDB sur le marché des systèmes de gestion de bases de données. »

Gartner, Magic Quadrant for Operational Database Management Systems, par Merv Adrian, Donald Feinberg, Nick Heudecker, publié le 22 octobre 2018.

Exonération de Gartner – Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans ses publications de recherche, et ne conseille nullement aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

À propos d'EnterpriseDB Corporation

EnterpriseDB (EDB), société proposant des plateformes de bases de données destinées aux entreprises numériques, délivre une plateforme de bases de données open source de premier plan pour les nouvelles applications, la restructuration de plateformes cloud, la modernisation des applications, et la migration d'anciens systèmes. EnterpriseDB intègre des technologies et infrastructures d'entreprise pour la gestion des clouds hybrides, l'intégration des données, et l'entreposage de données. Nos clients bénéficient de la plateforme de gestion des données la plus performante, la plus fiable, la plus flexible, la plus ouverte et la plus rentable disponible sur le marché. EnterpriseDB est basée à Bedford, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.EnterpriseDB.com.

EnterpriseDB est une marque déposée et EDB est une marque d'EnterpriseDB Corporation. Les autres marques peuvent être des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

CONTACT MÉDIAS :

Glenn Rossman

914-623-8354

Glenn.Rossman@EnterpriseDB.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319928/enterprisedb_corporation_logo.jpg

Related Links

http://www.enterprisedb.com