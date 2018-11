EnterpriseDB als Datenbankanbieter im Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems anerkannt

Platzierung basiert auf Vollständigkeit der Unternehmensvision und Umsetzungskompetenz

BEDFORD, Massachusetts, 2. November 2018 /PRNewswire/ -- EnterpriseDB, Entwickler der umfangreichsten Postgres-basierten Datenbankplattform, gab heute seine Platzierung als anerkannter Datenbankanbieter im Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems bekannt. EnterpriseDB wird das sechste Jahr in Folge anerkannt - also jedes Mal seit der Erstpublikation.

EnterpriseDB (EDB) wurde im Gartner Magic Quadrant für Vollständigkeit der Unternehmensvision und Umsetzungskompetenz anerkannt. Lesen Sie den Bericht hier.

Als Innovator und maßgeblich an der Postgres-Community beteiligtes Unternehmen, stellt EDB seinen Kunden gemeinsam mit entsprechender Lieferantenunterstützung und zuverlässigen Dienstleistungen, Produkte, Ressourcen und Know-how bereit, die sie benötigen, um großflächige und hoch verfügbare Postgres-Einsätze über Umgebungen vor Ort sowie über Hybrid-, Multi-Cloud- und Database-as-a-Service-Umgebungen (DBaaS) sicherzustellen.

EDB ist der Ansicht, dass die Platzierung die allgemeine Kundenzufriedenheit sowie die Auswirkungen seines laufenden Kundenerfolgsprogramms widerspiegelt. Unternehmen rund um den Globus, darunter 88 der Fortune 500, arbeiten mit EDB-Postgres.

„Postgres ist auch weiterhin ein massiver Einfluss auf dem Markt. In den 10 Jahren, in denen ich mittlerweile EDB leite, haben wir diesen Level an Akzeptanz und Interesse auf EDB-Postgres bislang nicht gesehen", sagte Ed Boyajian, Präsident und CEO von EnterpriseDB. „Wir glauben, dass Gartners neuester Magic Quadrant nicht nur die strategische Relevanz von Postgres, sondern auch die Führungsposition von EDB im Sektor der Datenbankmanagementsysteme anerkennt."

Gartner, Magic Quadrant for Operational Database Management Systems, von Merv Adrian, Donald Feinberg, Nick Heudecker, veröffentlicht am 22. Oktober 2018.

Gartner Disclaimer – Gartner steht nicht hinter den Händlern, Produkten oder Dienstleistungen, die in den Forschungsveröffentlichungen dargestellt werden, und rät Techniknutzern daher nicht, lediglich jene Anbieter, die die besten Bewertungen erhalten haben, zu berücksichtigen. Die Forschungspublikationen von Gartner umfassen die Meinungen der Forschungsorganisationen von Gartner und sollten nicht als Tatsachenaussage herangezogen werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Informationen zur EnterpriseDB Corporation

EnterpriseDB (EDB), das Datenbankplattform-Unternehmen für das digitale Geschäft, bietet eine erstklassige Open Source-basierte Datenplattform für neue Anwendungen, Cloud-Replatforming, Anwendungsmodernisierung und Ablösung von Altsystemen an. EnterpriseDB lässt sich in Unternehmenstechnologien und -infrastrukturen für Hybrid Cloud Management, Datenintegration und Daten-Warehousing integrieren. Unsere Kunden profitieren von der leistungsstärksten, zuverlässigsten, flexibelsten und kosteneffektivsten Open-Source-Plattform zur Datenverwaltung, die auf dem Markt verfügbar ist. EnterpriseDB hat seinen Sitz in Bedford, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie auf www.EnterpriseDB.com.

EnterpriseDB ist ein eingetragenes Markenzeichen und EDB ist ein Markenzeichen der EnterpriseDB Corporation. Weitere Markenzeichen sind gegebenenfalls Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

