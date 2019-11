Entrevista com o Dr. Bruno Salvador, que alerta a população masculina para o câncer de próstata

Precisamos lembrar que o câncer de próstata é o segundo que mais afeta os homens, atrás apenas do câncer de pele (não melanoma)"

O que é o Novembro Azul Doutor?

Novembro Azul é um movimento mundial que ocorre anualmente e é voltado para a prevenção e diagnóstico do câncer de próstata.

Como prevenir ?

Hábitos saudáveis como uma alimentação balanceada, a base de frutas, verduras,legumes, grãos e fibras, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas são benéficos não apenas na prevenção do câncer e sim no âmbito geral para a prevenção de muitas outras doenças.

A doença apresenta sintomas ?

Ela pode ser assintomática (não apresentar sintomas), principalmente na sua fase inicial, mas em outros casos principalmente em fases mais avançadas, pode cursar com dificuldade para urinar, jato de urina fraco, urina com sangue e até mesmo dor óssea.

Quais exames são necessário para a prevenção ?

Os principais são sem sombra de dúvidas o antígeno prostático específico mais conhecido como PSA e o exame de toque retal.

Doutor para finalizar como é o trabalho de um médico de estratégia de saúde da família no Nordeste?

Do ponto de vista técnico é igual como em qualquer outra cidade do Brasil, mas no meu caso eu criei uma identidade muito grande com a população do município de Olinda(Grande Recife), e digo sempre que atrás de um grande médico existe sempre uma grande equipe(enfermeiras,técnicas de enfermagem,acs,coordenadores). Hoje me sinto muito feliz em poder ajudar as pessoas, em especial a população mais carente e necessitada e acho que trabalhar no SUS, é isso, você precisa além de ter vocação, amar muito aquilo que você faz, mesmo em meio a algumas adversidades que possam existir, acreditar sempre, mas nunca, jamais desistir. Quando criança sempre pensava em ajudar as pessoas,nunca tive uma vida fácil,ralei,estudei e estudo muito para conseguir alguns objetivos no futuro e sempre acreditei que no mundo em que vivemos precisamos aplicar e replicar sempre o amor, a caridade e a benevolência.

Doutor Bruno Salvador é médico e digital influencer no instagram com o perfil @dr.brunosalvador e hoje atua na Unidade de Saúde da Família no Bairro Jardim Brasil, em Olinda/Pernambuco.

