Entrevista exclusiva da CGTN com empresário chinês em Tonga

PEQUIM, 24 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O empresário chinês Yu Hongtao está em Tonga. Durante sua entrevista com a CGTN, ele disse que existe poeira em todos lugares na ilha.

"O que eu vi até agora é que todas as pessoas estão envolvidas em operações de resgate de emergência e socorro a desastres", disse Yu. "Quase todos estão usando máscara. As cinzas vulcânicas estão nas ruas porque a queda de cinza tóxica durou várias horas. O solo está coberto de cinzas, incluindo a vegetação e as casas das pessoas."