Entschleunigung von Metropolen im Rahmen der Cittaslow-Philosophie: Cittaslow Türkei arbeitet am Projekt „Cittaslow Metropolis"

ORVIETO, Italien, 20. April 2022 /PRNewswire/ -- Mit dem in Zusammenarbeit mit der Cittaslow International Association und der İzmir Metropolitan Municipality entwickelten Projekt soll die Philosophie der Entschleunigung in die Metropolen gebracht werden. Das Cittaslow-Modell, das seit 1999 in vielen Ländern und Hunderten von Kleinstädten durchgeführt wird, verfügt über umfassende Erfahrung bei der Umsetzung solcher Ziele. Das Cittaslow-Modell bietet kleineren Städten mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten eine Roadmap, um ihren Bewohnern ein besseres Leben zu bieten, ohne dabei den städtischen Geist und ihre Identität zu verlieren. Um das Modell, das in kleinen Städten für einen friedlicheren, ruhigeren und bewussteren Lebensstil angewendet wird, auch in Metropolen umzusetzen, ist eine umfassende Studie notwendig. Das Cittaslow-Modell, das für Städte mit weniger als 50.000 Einwohnern entwickelt wurde, kann in Metropolen mit mehreren Millionen Einwohnern und anderen Problemen und Voraussetzungen nicht eins zu eins umgesetzt werden. Um das „Cittaslow Metropolis"-Konzept zu entwickeln, werden in İzmir seit zwei Jahren Studien in Zusammenarbeit mit der lokalen Regierung, akademischen Einrichtungen und der Zivilgesellschaft durchgeführt. Im Rahmen der Studie werden eine Checkliste zur Anwendung der Cittaslow-Philosophie in Metropolen und das „Slow Neighborhood"-Programm etabliert, das untersucht, wie die Philosophie in den einzelnen Stadtvierteln angewendet werden kann. Die „Cittaslow Metropol"-Checkliste soll eine Art Anleitung für Metropolen liefern, die dem Cittaslow-Netzwerk beitreten wollen, je nach Gebiet und Funktionsweise. Das „Slow Neighborhood"-Programm, das entwickelt wurde, um das Konzept der Entschleunigung in den Metropolen zu implementieren, umfasst die Bestimmung der sozialen Bedürfnisse mit bürgerschaftlichem Engagement und die Entwicklung von Lösungsvorschlägen mit den Prioritäten von Cittaslow. In diesem Zusammenhang wurden in den beiden ausgewählten Pilot-Stadtvierteln die Bedürfnisse der Bewohner mit wissenschaftlichen Methoden ermittelt, Lösungsvorschläge entwickelt und im Rahmen des Programms umgesetzt. Diese Studien und ihre quantifizierbaren Ergebnisse werden der Generalversammlung von Cittaslow im Juni vorgestellt.