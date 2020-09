Entwickelt von Kindern für Kinder und Familien: KELLOGG lanciert Kinder Frühstückscerealien ohne Zuckerzusatz

DUBLIN, 14. September 2020 /PRNewswire/ -- W.K. Kellogg by Kids ist DIE Innovation im KELLOGG Portfolio: Entwickelt und kreiert von Kindern für Kinder und Familien, bieten die beiden Varianten No Added Sugar Strawberry, Apple & Carrot und No Added Sugar Blueberry, Apple & Beetroot für die ganze Familie eine leckere Abwechslung am Frühstückstisch – ganz ohne Zuckerzusatz.