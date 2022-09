Envato verzeichnet ein deutliches Wachstum der Nachfrage nach seinem unbegrenzten Abo-Service, während Envato Elements zum Marktführer aufsteigt

MELBOURNE, Australien, 30. September 2022 /PRNewswire/ -- Envato hat einen Anstieg der Abonnenten für sein Produkt Elements um 23 % und einen damit verbundenen Umsatzanstieg von 33 % im Vergleich zum Vorjahr bekannt gegeben. Damit hat sich Envato in den letzten 12 Monaten als einer der weltweit führenden Anbieter digitaler kreativer Assets und Dienstleistungen bewährt.

Envato Elements product demo image.

Der Nettoumsatz von Envato belief sich im Geschäftsjahr 2022, das im Juni dieses Jahres endete, auf 182 Millionen US-Dollar, Envato CEO Hichame Assi sagte, das Unternehmen sei so beliebt wie eh und je, auch wenn das Interesse an der breiteren digitalen Kreativbranche nach dem Covid-Hoch weltweit Anzeichen einer Abschwächung zeige.

„Wir sind zufrieden damit, wie sich unser Unternehmen in den letzten 18 Monaten entwickelt hat. Vor allem Elements ist ein unglaubliches Produkt, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Wir sehen jetzt Hunderte von Millionen von Downloads auf dieser Plattform von über 500.000 aktiven Abonnenten . Kreative und Designer aller Qualifikationsstufen lieben den unbegrenzten Zugang zu unserer Bibliothek mit 10 Millionen kreativen Assets", sagte er.

Das in Australien gegründete Unternehmen hat auch im Jahr 2022 einen überdurchschnittlich positiven Einfluss auf die Kreativ-Community, da es sich zum Ziel gesetzt hat, Kreative zu stärken und kreativen Erfolg für alle zugänglich und erreichbar zu machen.

Im letzten Jahr hat Envato durch sein Ökosystem von Produkten wie Elements, Placeit, Market, Mixkit und Tuts+ mehr als 2,6 Mio. zahlende Kunden unterstützt und dabei Tausenden von Kreativen weltweit mehr als 120 Mio. US-Dollar an Einnahmen verschafft.

„Als Team haben wir uns auf unsere Produktprioritäten konzentriert, was uns mehr Möglichkeiten für ein starkes Wachstum in der Zukunft eröffnet. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns nach wie vor unseren B-Corp-Gründungen verpflichtet fühlen und ein Gleichgewicht zwischen Zweck und Gewinn zum Wohle unserer breiteren kreativen Gemeinschaft herstellen."

„Das ist ein wesentlicher Grund, warum wir uns so sehr für unserer Schöpfer in der Ukraine engagieren, und auch ein wichtiger Grund, warum wir in diesem Jahr unser gesamtes Unternehmen klimaneutral gestellt haben."

Envato ist eine weltweit führende Online-Community für kreative Assets und Tools. Wir glauben daran, dass Kreative erfolgreich sein können, indem wir allen Arten von Kreativen auf der ganzen Welt echte Möglichkeiten bieten, etwas zu schaffen, zu verdienen und zu wachsen, und so kreativen Erfolg für alle zugänglich und erreichbar machen.

Envato wurde 2006 in Australien gegründet und unterstützt jedes Jahr Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beim Kauf und Verkauf kreativer Inhalte, bei der Nutzung intelligenter Designvorlagen und beim Erlernen kreativer Fähigkeiten. Auf dem Weg dorthin haben wir den Verkäufern, die unsere Produkte nutzen, geholfen, mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu verdienen, und dabei jedem, von Freiberuflern und kleinen Unternehmen bis hin zu großen Marken und sogar Hollywood, kreativen Erfolg beschert!

