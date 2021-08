Envelhecer bem e com a autoestima elevada! Com cuidados preventivos, é possível ter uma pele firme e saudável durante o processo de envelhecimento

SÃO PAULO, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Conquistar uma longevidade saudável, respeitando suas características e aceitando seu corpo e idade é possível! Com tantos avanços científicos obtidos nos últimos anos, envelhecer já não significa mais que está se chegando ao fim da vida. Isso ficou no passado! Homens e mulheres se sentem cada vez mais empoderados e seguros para viver e prontos para conquistar uma longevidade saudável e feliz.

Dentre tantas questões emocionais e comportamentais, estão as fisiológicas, que são as que mais sofrem mudanças e impactam diretamente na autoestima e autoconfiança. "O corpo humano é programado para, ao longo da vida, perder sua firmeza, sustentação, flexibilidade e resistência. Envelhecer é inevitável e faz parte do processo humano. Mas, a saúde e o bem-estar devem ser preservados principalmente durante o processo de envelhecimento. Para isso, tratamentos preventivos são fundamentais para garantir uma longevidade alto astral e saudável", ressalta a dermatologista Dra. Lívia Mendes Sabia (CRM – SP 143768).

E quando se trata de pele, os efeitos do tempo são ainda mais aparentes. No entanto, já existem diversos cuidados e tratamentos para atenuar os danos na pele, como estímulos da produção de colágeno do próprio corpo, por meio de bioestimuladores, hábitos alimentares saudáveis, hidratação e preenchimentos à base de ácido hialurônico, ingestão de água, uso de soluções faciais e corporais, praticar atividade física e tantos outros hábitos como, não fumar, não ingerir frequentemente bebidas alcoólicas em grande quantidade e usar protetor solar diariamente. São esses alguns dos cuidados preventivos para atenuar os sintomas do envelhecimento.

"Especificamente sobre tratamentos estéticos pouco invasivos, os mais utilizados como forma de prevenção são os bioestimuladores de colágeno à base de ácido poli-L-lático e os preenchedores faciais à base de ácido hialurônico. Ambas as substâncias podem ser aplicadas isoladamente ou combinadas em um único tratamento, como é o caso da técnica Firm & Lyft", detalha a dermatologista.

A Firm & Lyft TechniqueTM consiste na combinação entre um preenchedor facial à base de ácido hialurônico, Restylane® LyftTM ou Restylane® DefyneTM, e o primeiro e único bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático (PLLA) com indicação de uso para face e corpo, o Sculptra®.

"O principal objetivo a partir da técnica de aplicação Firm & Lyft é realizar um lifting facial imediato e estimular a produção de colágeno de forma gradual para atingir uma firmeza de pele duradoura. Ao combinarmos as duas substâncias em um protocolo de tratamento, que é avaliado de acordo com as características de cada paciente, conseguimos potencializar os resultados", explica a Dra. Lívia.

Com comprovação científica, Sculptra® e Restylane® proporcionam efeitos naturais e seguros, e podem ser personalizados de acordo com as necessidades de cada paciente, sempre preservando sua saúde e bem-estar. Sculptra® é o primeiro e único bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático que pode ser aplicado no rosto e corpo e é utilizado para fins estéticos há 17 anos no Brasil. Já Restylane® foi o primeiro preenchedor à base de ácido hialurônico lançado no mundo, há 25 anos, e tem uma composição muito semelhante ao ácido hialurônico produzido pelo organismo, indicado no tratamento de rugas e sulcos, como, por exemplo, o bigode chinês.

"Apenas profissionais da saúde habilitados podem indicar qual o melhor tratamento para cada paciente, sua dosagem e quantidade de sessões. Mas, o paciente pode e deve cobrar por evidências científicas que comprovem a eficácia e segurança do tratamento que será realizado", complementa a médica.

Como prevenção, os tratamentos podem ser iniciados a partir dos 18 anos, mas a avaliação de um profissional habilitado é indispensável para indicar o melhor plano de tratamento.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br

