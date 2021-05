Envista Forensics kasvattaa palo- ja räjähdysosastoa Gert Jakobsenin kanssa

SILKEBORG, Tanska, 5. toukokuuta 2021 /PRNewswire/ -- Envista Oikeus lääketiede, maailmanlaajuisesti oikeuslääketieteen konsulttiyritys, kasvattaa palontutkintayksikköään ja alan veteraani Gert Jakobsen (IAAI-CFI) vanhempana palotutkijana.

Jakobsen ei ole muukalainen teollisuudelle, koska hän on tutkinut yli 1000 tulipaloa viimeisen 20 vuoden aikana. Gert on työskennellyt muun muassa osaston johtajana ja palotutkijana Tanskan paloinstituutissa (DBI). Hän on myös kirjoittanut Pohjoismaisessa käsikirjassa vuonna 2018, jota käytetään palo- ja räjähdys koulutukseen koko alueellisia. Lisäksi Gert on toiminut Pohjoismaiden palotutkijoiden yhdistyksen (NAFI) hallituksen jäsenenä.

."Olemme todella innoissamme siitä, että Gert liittyy tiimimme joukkoon ja kasvatamme edelleen kykyjämme palotutkinnassa Pohjoismaissa", kertoi Kenneth Millard, toimitusjohtaja, Envista Forensics, Tanska. ."Hänen kokemuksensa, persoonallisuutensa ja hämmästyttävä asiantuntemuksensa epäilemättä resonoi asiakkaita.. Gertillä on tarkka kyky kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, jonka tiedän asiakkaidemme arvostavan. "

Jakobsen has worked numerous complex, and high-profile cases in his tenure including marine, offshore investigations and major loss investigations.

"En voinut olla onnellisempi tästä seuraavasta vaiheesta operaattorissani Envistan kaltaisen yrityksen kanssa", sanoi Jakobsen. ."He ovat tunnettuja globaaleista rikosteknisistä käytännöistään, ja olen innoissani antamaan asiantuntemustani. Näen markkinoiden potentiaalin, kun Envista jatkaa kasvuaan Pohjoismaissa samalla tavalla kuin muillakin maailman alueilla ", Jakobsen mainitsi. "Olen innoissani voidessani olla osa sitä ja avustan asiakkaita samalla tavalla kuin aina."

Jakobsen on tavoitettavissa osoitteesta [email protected] tai +45 24235807.

Tietoja Envista Forensicsista

Envista Forensics on maailmanlaajuinen johtaja rikosteknisten konsultointipalvelujen alalla. Tarjoamme vika-analyysejä, tulipalo- ja räjähdystutkimuksia, digitaalista rikosteknistä tutkimusta, onnettomuuksien jälleenrakentamista, rakennus- ja rakennusalan konsultointia, geoteknistä suunnittelua, vahinkojen arviointia ja laitteiden palauttamispalveluja kaikenlaisten katastrofien jälkeen.

Envista on palvellut vakuutus-, laki- ja riskienhallinta teollisuutta yli 30 vuoden ajan. Asiantuntijamme matkustavat maailmanlaajuisesti yli 30 toimistoon Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Singaporessa ja Australiassa. Vieraile verkkosivustollamme osoitteessa www.envistaforensics.com saadakse si lisätietoja.

Mediakontakti:

Kenneth Millard

Toimitusjohtaja, Tanska

.+45 86 81 10 55

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/507174/Envista_Forensics_Logo.jpg

Related Links

http://envistaforensics.com



SOURCE Envista Forensics