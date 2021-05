Envista Forensics udvider sin Brandefterforsknings-enhed med Gert Jakobsen

SILKEBORG, Danmark, 4 maj 2021 /PRNewswire/ -- Envista Forensics, et globalt konsulenthus med speciale i undersøgelse af tekniske skader udvider deres brandefterforsknings-enhed med senior brandefterforsker, Gert Jakobsen (IAAI-CFI).

Gert Jakobsen har stor erfaring inden for brandefterforskning. Gert har efterforsket mere end 1.000 brande i mere end 20 år. Gert har blandt andet arbejdet som afdelingsleder og brandefterforsker for Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Gert er medforfatter af den nordiske brandmanual i 2018, som anvendes til uddannelse i de nordiske lande. Endvidere har Gert i en periode været bestyrelsesmedlem for den nordiske sammenslutning af brandefterforskere "Nordic Association of Fire Investigators" (NAFI).

"Vi er virkelig glade og stolte af, at få Gert på vores team. Vores mål er, at udvide vores team inden for brandefterforskning til hele Norden," siger Kenneth Millard, administrerende direktør for Envista Forensics, Danmark. "Gerts erfaring, personlighed og fantastiske ekspertise vil uden tvivl være et stort aktivt både for vores team samt vores kunder. Envista anvender globalt en videnskabelig tilgang til brandefterforskning og med Gerts store erfaring vil vi kunne forene det bedste fra begge verdener."

Gert Jakobsen har over tiden efterforsket et stort antal af komplekse og højt profilerede sager, herunder bl.a. i Marine og Offshore-industrien samt på en række af store skader i Norden.

"Jeg er meget begejstret for at næste skridt i min karriere er sammen med en virksomhed som Envista," fortæller Gert Jakobsen. "Envista er globalt anerkendt for deres høje kvalitet af undersøgelser. Jeg kan se, at Envista fortsætter med at vokse i Norden på samme måde som de har i mange andre regioner i verden og jeg ved, at der er et stort potentiale for kvalitativ brandefterforskning i Norden. "Jeg glæder mig til at være en del af teamet og fortsat hjælpe kunder på samme måde, som jeg altid har gjort."

Gert Jakobsen og kan kontaktes på [email protected] eller mobilnr. +45 2423 5807.

Om Envista Forensics

Envista Forensics er en global konsulentvirksomhed med speciale i undersøgelser af tekniske skadehændelser herunder komplekse mekaniske og elektriske skader, cyber-hændelser, strukturelle skader samt efterforskning af brande og eksplosioner. I samarbejde med vores søsterselskab AREPA (www.arepa.com) foretager vi vurderinger, renoveringer samt reparation og reetablering af virksomheders produktionsudstyr efter skader af enhver art.

Envista har serviceret forsikringsselskaber, advokatbranchen samt risk management aktører i mere end 30 år. Vores specialister arbejder globalt og vi har mere end 30 kontorer i Nordamerika, Europa, Singapore og Australien. Besøg os på www.envistaforensics.com for mere information.

