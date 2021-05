Envista Forensics utökar sin avdelning för brand och explosion med Gert Jakobsen

SILKEBORG, Danmark, maj 5, 2021 /PRNewswire/ -- Envista Forensics, ett globalt kriminaltekniskt konsultföretag utökar sin brandutredningsavdelning med industriveteranen Gert Jakobsen (IAAI-CFI) som Senior Fire Investigator.

Jakobsen är ingen främling inom branschen, eftersom han har undersökt mer än 1000 bränder under de senaste 20 åren. Gert har bland annat arbetat som avdelningsledare och brandutredare vid Danish Institute of Fire (DBI). Han var också medförfattare till Nordic Fire Manual 2018 som används för brand- och explosionsträning över hela regionen. Dessutom har Gert varit styrelseledamot i Nordic Association of Fire Investigators (NAFI).

"Vi är väldigt glada över att Gert anslutit sig till vårt team och vidare kan utveckla vår kapacitet i brandundersökningar över hela Norden," säger Kenneth Millard, VD, Envista Forensics, Danmark. "Hans erfarenhet, personlighet och fantastiska expertis kommer utan tvekan resonera med kunder. Gert har en talang för uppmärksamhet på detaljer som jag vet att våra kunder kommer att uppskatta."

Jakobsen har arbetat med många komplexa och uppmärksammade ärenden i sin tid, inklusive marina-, offshoreutredningar och större förlustutredningar.

"Jag kunde inte vara nöjdare med det här nästa steget i min karriär med ett företag som Envista", säger Jakobsen. "De är kända för sin globala kriminaltekniska praxis, och jag ser fram emot att låna ut min expertis. Jag kan se potentialen på marknaden när Envista fortsätter att växa i Norden på samma sätt som de har i otaliga andra regioner i världen," säger Jakobsen. "Jag är glad över att vara en del av det och fortsätta att hjälpa kunder på samma sätt som jag alltid har gjort."

Om Envista Forensics

Envista Forensics är världsledande inom kriminaltekniska konsulttjänster. Vi tillhandahåller felanalys, brand- och explosionsundersökningar, digital kriminalteknik, rekonstruktion av olyckor, bygg- och anläggningsrådgivning, geoteknik, skadevärderingar och utrustningsåterställning efter katastrofer av alla slag.

Envista har tjänat försäkrings-, juridiska och riskhanteringsbranscherna i mer än 30 år. Våra experter reser globalt till mer än 30 kontor i Nordamerika, Europa, Singapore och Australien. Besök vår hemsida på www.envistaforensics.com för mer information.

