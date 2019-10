EOS plant die Erstellung einer eigenen Radar-Mikrosatelliten-Konstellation „EOS SAR"

MENLO PARK, Kalifornien, 10. Oktober 2019 /PRNewswire/ – Das in den Vereinigten Staaten ansässige Unternehmen EOS Data Analytics Inc. (EOS), ein Raumfahrt-Portfolio-Unternehmen von Noosphere Ventures, gab heute das Projekt EOS SAR bekannt. Im Zuge des Projekts sollen eigene SAR-Sensoren (Synthetic Aperture Radar – Radar mit synthetischer Apertur) entwickelt werden, die in Form einer Konstellation von Mikrosatelliten ins All gesandt werden.