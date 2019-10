EOS va créer sa propre constellation de microsatellites radar « EOS SAR »

EOS SAR est en mode furtif depuis plus de deux ans. EOS compte plus de 5 ans d'expérience dans le développement de produits d'analyse de données et de services cloud pour les données optiques et SAR des satellites. Au fil des ans, l'entreprise a acquis une connaissance approfondie des marchés commerciaux et gouvernementaux de la télédétection, ce qui lui a permis de prendre la décision de créer sa propre constellation de satellites SAR.

« EOS a appris que le marché de la télédétection est en forte demande de données SAR de haute qualité et haute résolution, mais que l'offre de ces données est faible. Le choix de la technologie SAR est dicté par la nécessité d'obtenir des images de la surface de la Terre à travers une couverture nuageuse dense, en toute saison et par tous les temps. Il est essentiel pour les utilisateurs d'avoir accès à une connaissance ininterrompue et persistante de la situation », a déclaré Max Polyakov, PDG d'EOS et associé directeur chez Noosphere Ventures.

Les ingénieurs d'EOS ont d'ores et déjà conçu un prototype de radar et vont de l'avant avec le développement d'une charge utile SAR haute performance à faible coût pour les petits satellites à très haute résolution jusqu'à 25 cm. Les satellites EOS SAR fonctionneront en modes Stripmap et Spotlight (y compris l'interférométrie) et couvriront un large éventail d'applications. EOS étudie également la possibilité d'un système SAR à double fréquence en bande X et en bande S sur un seul satellite. Le fonctionnement à deux bandes augmente la polyvalence de l'imagerie par tous les temps et améliore le contraste entre l'objet et le sol. Une configuration spéciale de l'avant du radar permet l'imagerie de zones sélectionnées dans les deux bandes sur une seule orbite.

La charge utile SAR comprend une antenne à réflecteur déployable mise au point en interne par EOS. Cette technologie d'antenne permet à l'instrument EOS SAR d'améliorer l'efficacité du satellite et d'offrir une qualité d'image supérieure. De plus, l'antenne elle-même a une faible masse et des caractéristiques dimensionnelles faibles, ce qui rend le lancement du satellite en orbite plus favorable et moins coûteux.

« EOS exploite de façon stratégique l'expertise approfondie et les diverses capacités du portefeuille de Noosphere Ventures, notamment l'électronique des radars, les antennes déployables, les systèmes de propulsion, les batteries et l'analyse des données, afin de créer une technologie de charge utile SAR qui offre des performances inégalées à un prix imbattable. Dans le même temps, nous sommes ouverts à la coopération et recherchons actuellement des fournisseurs de bus et un propriétaire de constellation pour déployer et monétiser la constellation. La constellation fera partie d'une entreprise de télédétection commerciale entièrement détenue et exploitée aux États-Unis », a ajouté Max Polyakov.

EOS est en train de développer une charge utile de satellite SAR adaptée aux constellations et permettant des taux de visite élevés. Une constellation de 12 satellites fournira un temps de visite de 2 à 3 heures pour une zone donnée. Le premier lancement d'un satellite SAR est prévu en 2022, et les opérations commerciales de constellation devraient débuter en 2023.

Vous trouverez davantage d'informations sur le projet EOS SAR, ainsi que les caractéristiques techniques de la technologie sur le site Web du projet.

À propos d'EOS. EOS a été fondée en 2015 et est financée par Noosphere Ventures. EOS offre des solutions uniques en matière de traitement et d'analyse d'images électro-optiques. Les solutions d'EOS permettent à diverses organisations à travers le monde d'obtenir une connaissance globale de la situation et de prendre des décisions rapides et précises dans des secteurs tels que l'agriculture, l'assurance, la surveillance et la réponse aux catastrophes, la modélisation urbaine, l'écologie et bien plus encore.

À propos de Noosphere Ventures. Noosphere Ventures est une société d'investissement située dans la Silicon Valley, qui poursuit une stratégie entièrement intégrée verticalement, où elle contrôle l'ensemble des activités allant de la production de satellites au lancement, en passant par l'analyse de données, les communications et les stations terrestres. Le portefeuille d'investissement de Noosphere Ventures comprend déjà la société de petits lanceurs Firefly Aerospace, le fournisseur de moteurs à propulsion électrique SETS et EOS elle-même.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1007724/EOS_Noosphere_Microsatellite.jpg

Related Links

https://eos.com



SOURCE EOS