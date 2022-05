EOS Worldwide lance son contenu entrepreneurial sur la plateforme d'intelligence stratégique du Forum économique mondial

BIRMINGHAM, Michigan, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- EOS Worldwide a récemment lancé son contenu entrepreneurial sur la plateforme d'intelligence stratégique du Forum économique mondial. En tant que leader d'opinion mondial dans le domaine de l'entrepreneuriat, EOS® présentera son contenu dans la Carte de la transformation de l'entrepreneuriat.

L'outil de connaissance dynamique du Forum économique mondial (les cartes de transformation) aide les utilisateurs à explorer et à comprendre les forces complexes et interdépendantes qui transforment les économies, les industries et les enjeux mondiaux. Cela permet aux utilisateurs de visualiser et de comprendre plus de 280 sujets, ainsi que les liens et les interdépendances entre eux, ce qui permet de soutenir une prise de décision plus éclairée par les dirigeants.

Les cartes de transformation sont utilisées par plus de 30 000 acteurs dans le monde, y compris des dirigeants d'entreprises, de gouvernements, d'organisations internationales, de la société civile, du milieu universitaire, des médias, des arts et de la culture, ainsi que par environ 950 000 utilisateurs du grand public.

En plus d'être hébergées sur le site du Forum économique mondial, les cartes de transformation servent souvent de documents d'information et d'outils de discussion pour les participants et les conférenciers lors de tous les événements du Forum économique mondial, comme la réunion annuelle qui aura lieu cette semaine à Davos, en Suisse.

Kelly Knight, présidente et intégratrice d'EOS Worldwide, a déclaré : « Cet important partenariat apporte notre contenu axé sur l'aide à un plus grand nombre d'entrepreneurs mondiaux et à ceux qui se consacrent à soutenir les femmes entrepreneures et les entrepreneurs issus des minorités. Alors que nous traçons la voie pour aider plus de 100 000 entreprises dans le monde à clarifier leur vision, à gagner en popularité et à améliorer la santé de leur équipe grâce à des outils simples, éprouvés et pratiques d'ici 2030, nous avons hâte d'unir nos efforts à ceux d'organisations de classe mondiale comme le Forum économique mondial pour réaliser cette mission. »

Le Forum économique mondial est l'Organisation internationale pour la coopération public-privé et mobilise les principaux dirigeants politiques, commerciaux, culturels et autres de la société pour façonner les programmes mondiaux, régionaux et industriels.

Basé à Genève, en Suisse, le Forum économique mondial a été créé en 1971 en tant que fondation à but non lucratif. Indépendant et impartial, le Forum n'est lié à aucun intérêt particulier.

Le Forum s'efforce dans tous ses efforts de faire preuve d'esprit d'entreprise dans l'intérêt public mondial tout en respectant les normes de gouvernance les plus élevées. L'intégrité morale et intellectuelle est au cœur de toutes ses activités.

Le Forum économique mondial établit des partenariats de contenu avec des experts pour intégrer le contenu dans son système d'intelligence contextuelle.

Pour accéder au contenu, inscrivez-vous gratuitement à https://intelligence.weforum.org . Ensuite, sélectionnez les sujets qui vous intéressent qui apparaîtront dans votre fil d'actualité personnalisé créé à partir des derniers articles du Forum, des analyses et des explications.

À propos de EOS®

Avec plus de 500 EOS Implementers® dans le monde, EOS Worldwide a aidé des milliers d'entrepreneurs à obtenir tout ce qu'ils veulent de leurs entreprises. L'EOS Model® offre un système éprouvé d'outils simples et pratiques utilisés par les dirigeants entrepreneuriaux d'entreprises de 10 à 250 employés pour clarifier, simplifier et réaliser leurs visions de la réussite commerciale. Les 5 valeurs fondamentales d'EOS sont : Être humblement confiant, Grandir ou mourir, Apporter son aide d'abord, Faire la bonne chose, et Faire ce que l'on dit. Pour plus d'informations sur EOS, visitez www.eosworldwide.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1772610/EOS_Worldwide_Logo.jpg

SOURCE EOS Worldwide