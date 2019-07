Eosfinex s'ouvre aux négociations et se lance sur le Mainnet EOS

Eosfinex achève ses tests bêta et se lance sur le Mainnet pour le commerce pair à pair (peer-to-peer ou P2P) instantané sur la blockchain

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 30 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Bitfinex a annoncé aujourd'hui la finalisation d' eosfinex , une plate-forme de négociation sur la blockchain basée sur la technologie EOSio.

Avec pour objectif principal l'association de la décentralisation à la faible latence, eosfinex a été développée par Bitfinex dans le but de renforcer les capacités d'échange de valeur P2P, permettant ainsi des échanges importants sur la blockchain EOS.

Paolo Ardoino, responsable de la technologie chez Bitfinex, a déclaré au sujet du lancement : « L'EOS a été choisie comme base pour eosfinex en raison de son potentiel de transactions à fort volume et faible latence. Les résultats de la période bêta ont renforcé notre confiance en ses capacités. »

EOSio, la technologie sous-jacente d'eosfinex, permet une transposition horizontale des applications décentralisées qui permet aux développeurs de créer des applications distribuées de haute performance.

Le lancement d'eosfinex fait suite à une période bêta de quatre mois. Le développement a été accompagné d'un programme de gestion des bugs géré par la communauté et de diverses demandes de fonctionnalités de la part de la communauté EOS. Ces dernières ont largement contribué à l'optimisation et à l'amélioration des produits de la plate-forme eosfinex.

« Le lancement d'eosfinex est un témoignage supplémentaire des qualités exceptionnelles de l'équipe de développement de Bitfinex. Nous sommes extrêmement heureux de passer à la prochaine étape de ce voyage. », a conclu Paolo Ardoino.

Suite au lancement complet d'eosfinex, les contrats intelligents de la plate-forme seront mis à disposition afin de permettre une intégration et un développement améliorés au sein de la communauté.

À propos d'eosfinex

eosfinex est une plateforme d'échange performante et décentralisée basée sur la technologie EOSio. En tant qu'expérience d'échange entièrement homogène, eosfinex facilite la mise en place d'un réseau hautement évolutif d'échange de valeurs entre pairs, sans contrainte géographique ni frontière, et reposant sur un socle de transparence, de rapidité et d'intégrité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.eosfinex.com.

À propos de Bitfinex

Fondée en 2012, Bitfinex est une plate-forme de négociation d'actifs numériques offrant des services de pointe aux traders de devises numériques et aux fournisseurs mondiaux de liquidités. Outre une suite de fonctionnalités de trading et d'outils graphiques avancée, Bitfinex offre un accès au financement de pair à pair (peer-to-peer ou P2P), au marché de gré à gré (over-the-counter ou OTC) et aux opérations sur marge pour un large éventail d'actifs numériques. La stratégie de Bitfinex consiste à fournir un support, des outils et une innovation inégalés aux traders professionnels et aux fournisseurs de liquidités du monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.bitfinex.com.

