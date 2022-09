EPAM reconnue comme l'un des meilleurs fournisseurs de services d'externalisation informatique en Suisse

Découvrez la façon dont EPAM aide les entreprises à se développer pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs

EPAM a été reconnue par Whitelane Research pour la satisfaction élevée de ses clients dans des domaines tels que l'accélération de la transformation numérique et l'exploitation des données pour une meilleure connaissance du marché. En tant que fournisseur de solutions de bout en bout et conseiller stratégique, les offres d'EPAM comprennent le conseil, l'ingénierie, les opérations et l'optimisation. L'équipe mondiale d'experts d'EPAM crée des plateformes et des solutions qui utilisent les données pour rationaliser et améliorer les opérations.

C'est la deuxième année consécutive qu'EPAM est reconnue par Whitelane Research. Cette reconnaissance fait suite au succès d'EPAM qui développe constamment de nouvelles capacités, de nouveaux services et crée de nouveaux bureaux pour répondre aux besoins croissants des clients en matière de transformation technologique. Nous pouvons citer l'acquisition récente de CORE SE pour offrir une architecture informatique et une gestion de la transformation informatique aux clients basés en Europe.

« C'est un grand triomphe pour EPAM de voir que ses clients lui ont attribué d'excellentes évaluations dans le cadre de cette étude 2022 IT Sourcing pour la Suisse », a déclaré Jef Loos, responsable de l'externalisation en Europe chez Whitelane Research. « EPAM continue de ravir ses clients et d'afficher des résultats probants. L'attention que l'entreprise porte sans relâche à ses employés, à leur développement et à leur bien-être à l'échelle mondiale a contribué à améliorer son classement cette année. »

Pour réaliser le classement, l'étude 2022 Swiss IT Sourcing a interrogé plus de 140 organisations qui dépensent le plus en informatique en Suisse, représentant plus de 350 relations d'externalisation. Huit indicateurs clés de performance ont été mesurés, notamment :

La qualité de la prestation de services

La qualité de la transformation

La compréhension globale de l'activité

« Ayant travaillé avec EPAM pendant plus de deux ans sur le projet freeME, j'ai pu apprécier les forces d'EPAM dans différents domaines », a déclaré Silvan Arpagaus, chef de projet mondial de la Glarner Kantonalbank. « EPAM nous a soutenus depuis l'idée jusqu'à l'exploitation de la solution, en passant par sa conception, son design UX et son développement. Le fait de recevoir tous les services d'une seule source a facilité l'alignement et a permis à toute l'équipe de travailler parfaitement ensemble pour obtenir une excellente solution. »

Pour consulter l'intégralité des résultats de l'enquête, rendez-vous sur le site : https://whitelane.com/switzerland-2022/

