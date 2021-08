EPEIOS lança emblemático "Air Purificator", um inovador circulador de ar e purificador de ar dois em um

Em poucas palavras, é um circulador de ar que pode ser utilizado em qualquer lugar do cômodo em qualquer estação, enquanto um ventilador tradicional só é destinado para uso durante os meses quentes do verão.

Circulador de ar durante o ano todo

Como um circulador de ar, o EPEIOS HM702 cria uma corrente de ar que oscila 360 graus na forma de um jato invisível e ajuda a manter uma temperatura ambiente constante, evitando pontos frios ou quentes no cômodo e, portanto, utilizável durante o ano todo.

Purificador de ar antibacteriano

Com um ionizador de ar integrado que oferece máxima saída de oxigênio ativo e remove 99,99% das partículas suspensas no ar, este artigo patenteado de purificação de ar também protege os usuários contra bactérias, vírus, alergênicos e até mesmo formaldeído, proporcionando frescor à casa.

Fluxo de ar potente com oscilação 3D no modo ventilador

Mesmo se for utilizado como ventilador, o HM702A também se destaca por fornecer até 32 metros de fluxo de ar potente em 12 velocidades. Além disso, é equipado com a mais recente função de oscilação 3D, que sopra o ar para a esquerda e para a direita até 180 graus e para cima e para baixo em 100 graus, o que significa que o EPEIOS HM702A é capaz de atender a um cômodo ou até mesmo uma casa pequena inteira graças a seu fluxo de ar potente e omnidirecional.

Integração estilosa com o ambiente

Com um estilo minimalista, cor neutra e tamanho compacto, o HM702A combina com quase qualquer estilo de design de interiores residencial. Além do controle remoto, ele também tem um painel de controle sensível ao toque com acesso a todas as funções.

Sobre a EPEIOS

Fundada em 2020, a EPEIOS foi criada para impactar positivamente e simplificar o cotidiano dos usuários da EPEIOS, oferecendo eletrodomésticos inteligentes, práticos, inovadores e orientados pela experiência, com estética minimalista.

Até agora, a pequena linha de eletrodomésticos da EPEIOS inclui umidificadores, circuladores de ar, purificadores de ar, torradeiras, aspiradores de pó portáteis e esfregões giratórios eletrônicos.

A EPEIOS em breve entrará no mercado do Vietnã lançando seu circulador de ar HM702A e também estabelecerá parcerias com distribuidores em todo o mundo. Para mais informações, acesse os sites da EPEIOS: www.xepeios.com /www.epeios.jp

