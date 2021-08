EPEIOS wprowadza do sprzedaży swoje flagowe urządzenie - „Air Purificator", innowacyjne połączenie cyrkulatora i oczyszczacza powietrza

W największym skrócie jest to cyrkulator powietrza, który można stosować w każdej części pomieszczenia we wszystkie pory roku, podczas gdy konwencjonalny wentylator stosuje się tylko podczas gorących dni lata.

Całoroczny cyrkulator powietrza

EPEIOS HM702 to cyrkulator, który generuje podmuch w ruchu 360-stopniowym w postaci niewidzialnego prądu strumieniowego, pomagając utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu poprzez eliminowanie występujących w nim wysp ciepła lub chłodu, dzięki czemu można go stosować przez cały rok.

Antybakteryjny oczyszczacz powietrza

Opatentowany oczyszczacz powietrza posiada wbudowany jonizator powietrza zapewniający maksymalny dopływ aktywnego tlenu, który usuwa 99,99% cząstek unoszących się w powietrzu, chroniąc użytkowników przed bakteriami, wirusami, alergenami a nawet formaldehydem i zostawiając w domu poczucie świeżości.

Silny wielokierunkowy przepływ powietrza w trybie wentylatora

HM702A wyróżnia się nawet jako wentylator, zapewniając 32m silnego przepływu powietrza przy 12 biegach. Co więcej, jest on wyposażony w funkcję wielokierunkowego przechylania z możliwością skierowania strumienia powietrza na lewo i prawo pod kątem do 180 st., a także do góry i dołu pod kątem do 100 st. Dzięki silnemu i wielokierunkowemu przepływowi powietrza EPEIOS HM702A może wentylować całe pomieszczenia czy nawet małe domy.

Stylowy wygląd wpisujący się w otoczenie

EPEIOS HM702A charakteryzuje się minimalistycznym stylem, neutralnym kolorem i niewielkimi rozmiarami, co sprawia, że będzie pasował do wnętrza niemal każdego domu. Urządzenie można sterować pilotem, ale posiada ono również dotykowy panel sterowania obsługujący wszystkie jego funkcje.

EPEIOS

Firma EPEIOS powstała w 2020 r., aby wywierać pozytywny wpływ na codzienne życie użytkowników jego produktu oraz je upraszczać poprzez tworzenie poręcznych, opracowywanych na podstawie doświadczeń użytkowników, innowacyjnych inteligentnych urządzeń AGD z minimalistycznym wyglądem.

W dotychczasowej skromnej ofercie urządzeń AGD EPEIOS znajdowały się nawilżacze, cyrkulatory i oczyszczacze powietrza, opiekacze, odkurzacze ręczne i elektryczne mopy obrotowe.

EPEIOS wkrótce wejdzie na rynek wietnamski ze swoim cyrkulatorem powietrza HM702A i cały czas poszukuje na całym świecie chętnych do współpracy dystrybutorów. Więcej informacji można znaleźć na stronie EPEIOS: www.xepeios.com / www.epeios.jp .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1601461/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1601464/image_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1601462/image_3.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1601463/image_4.jpg

Spencer Dai

e-mail: [email protected]

Related Links

http://www.epeios.jp

http://www.xepeios.com



SOURCE EPEIOS