EpiVax accorde une licence pour la technologie Tregitope à Maruho Co., Ltd. pour le développement de thérapies à base de Tregitope pour le traitement des maladies auto-immunes

PROVIDENCE, Rhode Island, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. (« EpiVax ») est heureuse d'annoncer un important accord de licence commerciale avec Maruho Co., Ltd. (« Maruho ») pour la technologie brevetée Tregitope d'EpiVax. Il s'agit d'une étape importante pour Maruho et EpiVax en vue de l'expansion continue du programme Tregitope et de son application en clinique.

Les trégitopes sont des peptides immunomodulateurs dérivés de l'immunoglobuline humaine. Les trégitopes ont été découverts en 2008 par les cofondateurs d'EpiVax, le Dr Anne De Groot et William Martin. EpiVax a depuis validé de nombreux autres trégitopes et a développé un solide portefeuille de brevets sur ceux-ci. Avec un large éventail d'applications thérapeutiques, les trégitopes peuvent être co-formulés ou fusionnés à des protéines pour induire une tolérance spécifique aux antigènes. EpiVax accorde actuellement des licences pour le Tregitope pour des indications supplémentaires avec des partenaires commerciaux et universitaires. De plus amples informations sur la plateforme Tregitope d'EpiVax sont disponibles ici.

Tout comme la thérapie par immunoglobuline G intraveineuse (IVIG), les Tregitopes engagent les cellules T régulatrices et réduisent l'inflammation dans un large éventail de types de maladies. Ce mécanisme d'action a été étudié dans le cadre de collaborations universitaires à l'Université McGill , à la Harvard Medical School et chez des partenaires commerciaux non divulgués . De nombreuses publications évaluées par des pairs ont été consacrées à la plateforme Tregitope au cours des dernières années. Une liste complète peut être consultée ici .

Maruho sera en mesure de tirer parti de sa licence Tregitope pour améliorer ses stratégies internes de développement thérapeutique pour les maladies auto-immunes. Annie De Groot MD, PDG et directrice de l'exploitation d'EpiVax, a déclaré : « Cet accord reflète le potentiel des Tregitopes, des épitopes naturels de Treg qui aident à réguler les réponses immunitaires, à être utilisés pour le traitement des conditions qui affligent des patients dans le monde entier. »

À propos d'EpiVax :

EpiVax est une société de biotechnologie spécialisée dans la prédiction des épitopes des cellules T, la modulation immunitaire et la conception rapide de vaccins. Les kits d'outils d'EpiVax pour le dépistage de l'immunogénicité des produits thérapeutiques et des vaccins, ISPRI et iVAX, sont utilisés pour faire avancer la recherche d'un grand nombre d'entreprises internationales.

Pour plus d'informations sur EpiVax, rendez-vous sur le site www.epivax.com .

À propos de Maruho Co., Ltd. :

Maruho Co., Ltd. a son siège à Osaka et est à la tête du Japon en matière de recherche et développement, de fabrication et de commercialisation de produits dermatologiques. Maruho s'efforce d'améliorer la santé et la qualité de vie des gens dans le monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.maruho.co.jp/english/

