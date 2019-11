EpiVax annonce la publication dans les Scientific Reports de la revue Nature l'induction d'une tolérance spécifique à l'antigène par Tregitope

PROVIDENCE, Rhode Island, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. (« EpiVax »), un pionnier de l'innovation en immunoinformatique, annonce la publication de Therapeutic administration of Tregitope-Human Albumin Fusion with Insulin Peptides to promote Antigen-Specific Adaptive Tolerance Induction (Administration thérapeutique de Tregitope-Fusion d'albumine humaine avec insuline/peptides pour promouvoir l'induction d'une tolérance adaptative spécifique à l'antigène) dans Scientific Reports, daté du 6 novembre 2019 , une publication de Nature. Cette recherche souligne le rôle prometteur des Tregitopes dans le traitement du diabète de type 1 (DT1). L'administration de Tregitopes, combinée à des systèmes d'administration cliniquement pertinents et à la préproinsuline (PPI), a permis de réduire l'incidence du diabète grave et d'inverser le diabète léger pendant une étude thérapeutique de 49 jours chez des souris diabétiques non obèses.

Les Tregitopes sont de nouveaux peptides découverts pour la première fois en 2008 dans l'immunoglobuline humaine par le Dr Anne De Groot et William Martin chez EpiVax. Ils peuvent réguler à la baisse l'inflammation dans un vaste éventail de modèles de maladies auto-immunes, de transplantations et d'allergies, en impliquant les cellules T régulatrices. Cette approche a été adaptée par d'autres chercheurs souhaitant tirer parti de la valeur de Tregitope, dont Marieme Dembele dans le laboratoire du Dr Bruce Mazer, à l'Université McGill de Montréal (Canada). Dembele présentera ses résultats sur l'induction d'une tolérance spécifique à l'antigène par les Tregitopes lors du séminaire d'EpiVax sur l'immunogénicité et la tolérance le 15 novembre au Hilton Amsterdam, avec une réussite équivalente dans les modèles d'allergie où Tregitope est administré pour aider à éliminer les symptômes asthmatiques. EpiVax estime ces résultats encourageants et espère une avenir brillant et durable au programme Tregitope.

Créée il y a 20 ans, EpiVax est une société de biotechnologie privée basée à Providence (Rhode Island), disposant d'un large portefeuille de projets, dont des vaccins et des immunothérapies contre les maladies infectieuses, l'auto-immunité et le cancer. Les scientifiques d'EpiVax, sous la direction des cofondateurs Annie De Groot et Bill Martin, dirigent le domaine de l'évaluation du risque d'immunogénicité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.EpiVax.com .

EpiVax octroie actuellement des licences pour Tregitope avec une option d'un an, plus les contrats de licence. Pour plus d'informations sur Tregitope et les possibilités de licence, veuillez nous contacter ici .

Pour obtenir une version en ligne gratuite de cette publication de recherche, veuillez consulter Scientific Reports, ici .

Dr Anne De Groot, Docteur en médecine

annied@epivax.com

Tél. (401) 272-2123

Portable : (401) 952-4227

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542055/EpiVax_Logo.jpg

