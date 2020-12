EpiVax annonce une année record pour la trousse de dépistage de l'immunogénicité (ISPRI)

PROVIDENCE, Rhode Island, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. annonce avoir battu tous les records cette année pour la trousse de dépistage de l'immunogénicité nommée « ISPRI ». Le nombre de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie ayant signé en 2020 de nouvelles licences d'accès à cette trousse de dépistage atteint des sommets inégalés au cours des vingt-deux années d'activité de l'entreprise.

EpiVax a mis au point la trousse ISPRI en 2006 pour permettre aux développeurs de médicaments d'identifier et d'atténuer le risque d'événements indésirables liés à l'immunogénicité et précédemment associés à certaines thérapies biologiques. La trousse comprend une série d'outils immuno-informatiques qui évaluent le potentiel d'un médicament biologique donné (comme un anticorps ou une autre thérapie protéique) pour stimuler une réponse immunitaire humaine en prédisant la réponse des cellules T à une séquence d'acides aminés. Les caractéristiques uniques de la trousse comprennent l'identification des épitopes Treg dans les séquences de protéines et les moyens par lesquels les utilisateurs peuvent estimer le risque d'immunogénicité au niveau de la population ou de l'individu après ajustement des épitopes Treg prévus. Bon nombre des applications de ces outils ont fait l'objet de publications ; pour lire la publication la plus récente sur l'évaluation des risques d'immunogénicité par les scientifiques EpiVax et les experts de l'industrie, cliquez sur ce lien.

À l'heure actuelle, la trousse de dépistage ISPRI est utilisée par plus de 100 développeurs de médicaments de quinze sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, qui ont collectivement passé en revue plus d'un million de séquences au cours des 12 derniers mois. Cette liste mondiale d'utilisateurs de l'ISPRI comprend bon nombre des organisations biotechnologiques de pointe les plus importantes au monde, notamment Pfizer, Merck, Celgene (BMS), Janssen (JBio), Sanofi (Aventis), Chugai (Roche), AbCellera, et plus encore. Cinq de ces entreprises ont rejoint la communauté des utilisateurs d'ISPRI en 2020, soulignant l'utilisation croissante de la trousse de dépistage et contribuant au succès de cette année record pour EpiVax.

S'appuyant sur son bilan 2020 et ses projections 2021, EpiVax s'engage à offrir une expérience utilisateur de la plus haute qualité à ses clients actuels utilisant l'ISPRI et à fournir cette trousse d'aide à la prise de décision à encore plus d'entreprises l'an prochain. EpiVax prévoit également d'améliorer l'expérience utilisateur d'ISPRI avec de nouveaux outils, tels que la cartographie des épitopes HLA de classe I, qui est utile pour les thérapies cellulaires et géniques.

