EpiVax démontre l'induction d'une tolérance spécifique à l'antigène dans l'allergie avec des Tregitopes, les résultats sont publiés dans Frontiers in Immunology

PROVIDENCE, Rhode Island, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. (« EpiVax ») annonce la publication « Tregitopes Improve Asthma by Promoting Highly Suppressive and Antigen-Specific Tregs » dans Frontiersin Immunology (« Les Tregitopes améliorent l'asthme en favorisant les Treg hautement suppressifs et spécifiques à l'antigène ») dans Frontiers in Immunology. Cette recherche met en évidence les Tregitopes comme une thérapie prometteuse pour l'allergie. L'administration de Tregitopes dérivés d'IgG a permis d'induire des cellules T régulatrices suppressives spécifiques de l'antigène dans des modèles murins allergiques à l'ovalbumine (OVA) et à l'herbe à poux, atténuant ainsi l'hyperréactivité des voies respiratoires et l'inflammation pulmonaire induites par l'allergène.

Les Tregitopes sont des peptides présents dans l'immunoglobuline humaine qui ont été découverts pour la première fois en 2008 par le Dr Anne De Groot et William Martin. EpiVax a depuis validé de nombreux autres trégitopes et a développé un solide portefeuille de brevets sur ceux-ci. Avec un large éventail d'applications thérapeutiques, les Tregitopes peuvent être coformulés ou fusionnés à des protéines pour induire une tolérance spécifique aux antigènes. EpiVax concède actuellement des licences pour Tregitope à des partenaires commerciaux et universitaires. De plus amples informations sur la plateforme EpiVax Tregitope sont disponibles ici.

Les Tregitopes sont capables de mobiliser les cellules T régulatrices et de réduire l'inflammation dans un large éventail de modèles de maladies. Ce mécanisme d'action a été utilisé par d'autres personnes cherchant à exploiter la valeur des Tregitopes, notamment Marieme Dembele, le Dr Bruce Mazer et Amir Massoud de l'Université McGill, à Montréal, au Canada. Marieme Dembele et son équipe ont précédemment démontré l'induction de la tolérance spécifique à l'antigène par les Tregitopes dans les maladies allergiques des voies respiratoires. La régulation négative spécifique à l'antigène induite par les Tregitopes a été documentée dans d'autres modèles de maladie, notamment le diabète de type I,l'allergie aux blattes, la colite expérimentale, et la fausse couche.. EpiVax est encouragée par ces résultats et se réjouit de l'avenir prometteur du programme Tregitope.

En ce qui concerne les possibilités de thérapies futures, le Dr Bruce Mazer, scientifique principal à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, a déclaré : « La thérapie à base de Tregitopes pourrait permettre d'améliorer les traitements contre les allergies et d'autres maladies inflammatoires. Le traitement à base de Tregitope d'IgG pourrait devenir une alternative synthétique à l'IVIg, avec plus de spécificité et probablement moins d'effets secondaires, contrairement aux traitements immunosuppresseurs à base de stéroïdes pour l'asthme allergique. »

À propos d'EpiVax :

EpiVax est une entreprise de biotechnologie qui possède une expertise en prédiction de l'épitope des cellules T, en modulation immunitaire et en conception de vaccins rapides. Les trousses de dépistage de l'immunogénicité d'EpiVax pour les thérapies et les vaccins, ISPRI et iVAX, sont utilisées pour faire progresser la recherche d'un grand nombre d'entreprises de par le monde.

Pour plus d'informations sur EpiVax, consultez le site www.epivax.com.

Pour plus d'informations sur les Tregitopes et les possibilités de licence veuillez nous contacter ici.

Pour obtenir une version en ligne gratuite de cette publication de recherche, veuillez consulter Frontiers in Immunology, ici.

