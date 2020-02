Epsilon nomme Michel Robert PDG du groupe

Cette nomination fait suite à l'annonce qu'Epsilon ciblera les entreprises clientes, directement et à travers les partenaires, avec ses services SD-WAN et d'interconnexion pour assurer une connectivité sécurisée et rentable entre les succursales, les centres de données et le nuage. Michel rejoint une équipe directive récemment renforcée en vue d'accélérer la transformation de l'entreprise – Lee Myall a intégré l'équipe en tant que Directeur commercial et Colin Whitbread en tant que Directeur général des services et des opérations, en 2019.

Kuok Khoon Ean, le Président d'Epsilon Global Communications, a déclaré : « Michel a démontré ses capacités à superviser la forte croissance des entreprises, jouant un rôle important dans le développement de nouveaux marchés. Son expérience dans le domaine des nuages hybrides, des réseaux et de la cybersécurité, ainsi que le triplement du volume des activités de Claranet au Royaume-Uni, nous donnent toute confiance en sa latitude à faire changer de dimension la croissance mondiale d'Epsilon. »

Michel prend le relais de Jerzy Szlosarek, le cofondateur et ancien PDG, qui a pris du recul après 16 années de succès chez Epsilon. Depuis la création d'Epsilon en 2003, Szlosarek a fait grandir l'entreprise, la faisant passer d'opérateur régional à leader mondial de la connectivité numérique.

« Epsilon est une société unique en son genre ; c'est une marque bien établie dans le domaine de l'interconnexion, qui dispose d'un portefeuille de produits diversifié. Je suis très heureux de collaborer avec l'équipe d'Epsilon pour fournir aux clients des services de connectivité et de colocation souples, évolutifs et à la demande, afin de répondre à leurs besoins d'adoption du nuage et de modernisation des TI », a déclaré Michel Robert, le PDG du groupe Epsilon Global Communications. « L'ancrage fort d'Epsilon dans le domaine des télécommunications, ainsi que son innovation continue en matière de technologie définie par logiciel et son portail Infiny, se distinguent clairement sur le marché du réseau en tant que service (NaaS). J'ai hâte de piloter la croissance d'Epsilon dans le segment des entreprises et de soutenir le succès de nos clients et partenaires du monde entier. »

Michel intègre Epsilon après avoir passé plus de 12 ans chez Claranet comme Directeur général. Durant son mandat, il a dirigé l'entreprise au Royaume-Uni, au Benelux et aux États-Unis, mais aussi les activités mondiales de cybersécurité et les fonctions opérationnelles du groupe. Avant cela, il assumait les fonctions de Directeur des solutions européennes chez Dimension Data.

Epsilon est un prestataire mondial de services de connectivité et de communication axés sur le nuage, se connectant à 220 centres de données dans 39 villes. Infiny by Epsilon, la plateforme SDN de la société, allie une connectivité à la demande, un portail Web et des API, pour offrir aux partenaires des solutions simples et efficaces. L'ensemble des services d'Epsilon sont alimentés par un réseau fédérateur mondial de classe opérateur, extrêmement évolutif, qui relie les pôles de communication et technologiques du monde entier. Epsilon est basé à Singapour et dispose de bureaux à Londres, New York, Dubaï et Sofia.

