Epsilon werkt samen met Aviatrix om geavanceerde multicloud-netwerken te leveren

Epsilon breidt zijn partnerecosysteem uit om de mogelijkheden van zijn cloud-netwerk te versnellen met automatisering, operationele zichtbaarheid en controle.

SINGAPORE, 1 december 2020 /PRNewswire/ -- Epsilon, een wereldwijde aanbieder van connectiviteitsdiensten, is een partnerschap aangegaan met Aviatrix, een toonaangevend platform voor cloud-netwerken, om een multicloud-service voor ondernemingen te leveren. Epsilon Cloud Networking is een end-to-end multicloud-service met de automatisering, operationele zichtbaarheid en controle die bedrijven nodig hebben om cloud-netwerken te vereenvoudigen.

Klanten van Epsilon profiteren van zaken als geavanceerde multicloud-functionaliteit, netwerken en beveiliging op bedrijfsniveau en netwerkabstractie. De multicloud-service bestuurt rechtstreeks native cloud-netwerkconstructies om de eenvoud en automatisering van de cloud te behouden. Het is gebaseerd op het Aviatrix multicloud-netwerkplatform met de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling tussen cloud-omgevingen, waaronder Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure en Oracle Cloud.

"We verheugen ons op de samenwerking met Aviatrix om een cloud-netwerkdienst te leveren die verder gaat dan traditionele connectiviteit. Epsilon Cloud Networking pakt de echte uitdagingen aan bij bedrijfsnetwerken binnen en tussen de cloud-omgevingen", aldus Michel Robert, Chief Executive Officer bij Epsilon. "We hebben onze expertise in wereldwijde connectiviteit gecombineerd met het cloud-netwerkplatform van Aviatrix om een end-to-end multicloud-service te leveren. Met Aviatrix als onze partner zijn we ervan overtuigd dat we onze klanten een toonaangevende cloud-netwerkoplossing kunnen bieden."

Epsilon Cloud Networking gebruikt het privénetwerk van Epsilon als de onderlaag en het Aviatrix cloud-netwerkplatform om een bedrijfsnetwerk te creëren binnen en tussen openbare clouds. Het Aviatrix-netwerk biedt multicloud-netwerken die verder gaan dan de basisconstructies van native cloud-netwerkservices. Met de Epsilon-service kunnen klanten ook beveiligingsservices gebruiken, zoals FQDN-filtering en service-insertie van next-gen firewalls, om aan de beveiligingseisen en wettelijke naleving te kunnen voldoen.

"Dankzij onze samenwerking kan Epsilon een complete end-to-end-service leveren voor bedrijven die op zoek zijn naar betere zichtbaarheid en controle over hun multicloud-omgeving. Onze multicloud-netwerkarchitectuur op bedrijfsniveau is specifiek op maat gemaakt voor grote ondernemingen, zodat ze hun activiteiten kunnen transformeren met de hulp van cloud-experts", aldus Steve Mullaney, Chief Executive Officer bij Aviatrix. "We verheugen ons op de verdere ontwikkeling van deze oplossing zodat Epsilon kan blijven voldoen aan de veranderende cloud-vereisten van bedrijven wereldwijd."

Epsilon Cloud Networking maakt gebruik van een multicloud-netwerkarchitectuur met gemeenschappelijke netwerkgegevens en operationeel bedieningspaneel. Door middel van point-and-click-workflows en infrastructuur als codeautomatisering, hoeven bedrijven die de multicloud-service gebruiken niet langer de complexe en handmatige processen van native cloud-netwerken uit te voeren. De service biedt alles wat een onderneming nodig heeft om via één relatie hun cloud-netwerken te transformeren.

"Bedrijfstransformatie heeft grote IT-organisaties ertoe aangezet om de openbare cloud te omarmen als het nieuwe zwaartepunt voor applicaties en data", zegt Chin Woon Lee, Data Services Director bij Epsilon. "Nu de pandemie het tempo van deze transformatie opvoert, worden operationele teams die de cloud bedienen met meer uitdagingen geconfronteerd, waaronder beperkte zichtbaarheid, gebrek aan netwerkcontrole en gebrek aan vaardigheden. Met onze cloud-netwerkdienst kunnen bedrijven deze uitdagingen effectiever aanpakken."

www.epsilontel.com

Related Links

www.epsilontel.com



SOURCE Epsilon