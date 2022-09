Epson et Usain Bolt renouvellent leur partenariat pour promouvoir l'impression sans cartouche en Europe

La nouvelle campagne de 12 mois « Through the Line » s'étend à davantage de produits sur davantage de marchés

HEMEL HEMPSTEAD, Angleterre, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Epson et Usain Bolt poursuivront leur mission d'apporter l'impression sans cartouche aux ménages et aux petites entreprises à travers l'Europe pendant encore 12 mois, le leader mondial de la technologie renouvelant son partenariat avec le plus grand sprinter de tous les temps. Après le succès de la campagne de l'année dernière, Usain, l'homme le plus rapide du monde, sera à nouveau le visage de l'EcoTank d'Epson dans la prochaine campagne de promotion de l'imprimante économique et du service d'abonnement d'encre ReadyPrint. La nouvelle campagne s'étendra également à d'autres produits de classe mondiale d'Epson, notamment les projecteurs home cinéma, les imprimantes professionnelles grand format, les scanners professionnels et les imprimantes d'étiquettes.

Epson and Usain Bolt renew partnership to promote cartridge-free printing across Europe

Plus de 75 millions de personnes en Europe ont déjà vu Usain se tenir aux côtés de l'EcoTank d'Epson durant l'action de l'année dernière. La campagne, qui comprenait de la publicité télévisée, de la publicité extérieure, de la publicité en ligne, des points de vente, des médias sociaux et des relations publiques, a permis à Epson de conserver sa position de premier fournisseur mondial d'imprimantes à réservoir d'encre. En effet, plus de 70 millions d'imprimantes EcoTank ont été vendues dans le monde depuis leur lancement en 2010.

La nouvelle campagne, qui sera lancée le mois prochain en Europe et en Afrique, verra Usain, huit fois médaillé d'or olympique, apparaître dans un contenu plus léger sur les points de vente, en ligne, sur les réseaux sociaux et en extérieur. Il sera également présent dans une nouvelle campagne télévisée à partir de 2023 dans certains pays. Usain démontrera à sa manière qu'il suffit de remplir les imprimantes EcoTank pour bénéficier de trois ans d'impression sans cartouche et sans soucis1 et économiser jusqu'à 90 % sur les coûts d'impression3. Ces imprimantes ne nécessitent pas de cartouches et sont livrées avec des bouteilles d'encre à haut rendement. Un lot de bouteilles d'encre équivaut à 72 cartouches d'encre, ce qui permet aux ménages actifs et aux petits bureaux d'imprimer à un coût par page très bas. La campagne soulignera également comment le service d'abonnement à la livraison d'encre d'Epson, ReadyPrint, permet aux clients d'économiser jusqu'à 90 % sur les coûts d'impression2, l'encre étant livrée directement à votre porte avant que vous ne soyez à court.

Commentant ce partenariat, Maria Eagling, directrice marketing d'Epson Europe, a déclaré : « Les gens ne trouvent peut-être pas les imprimantes aussi intéressantes que d'autres produits technologiques grand public, mais Usain contribue vraiment à donner vie à nos solutions d'impression à bas prix de manière amusante, mémorable et engageante. Les retours de nos clients et les excellents résultats obtenus jusqu'à présent confirment qu'Usain est vraiment le partenaire idéal pour nous, car de plus en plus de personnes réalisent que l'impression ne se limite pas aux cartouches. Nous sommes impatients de partager le nouveau contenu que nous avons créé et je suis sûr que tout le monde va aimer le regarder. »

Usain Bolt a déclaré : « J'ai vraiment apprécié mes 12 premiers mois de travail avec Epson. La campagne de cette année a été filmée en seulement 4 jours à Londres, et bien que cela représente beaucoup de travail, j'ai fait toutes sortes de choses, y compris voler sur un tapis magique, apparaître de dessous des canapés, faire du yoga, cuisiner, jongler et même retourner des bouteilles ! Tout sera bientôt révélé mais je peux honnêtement dire que l'impression n'a jamais été aussi amusante. »

Pour rester au courant de la dernière campagne, suivez-nous sur Instagram @EpsonEurope ou découvrez nos derniers contenus sur notre chaîne YouTube à l'adresse https://www.youtube.com/user/EpsonEurope

1. Sur la base d'un volume d'impression de 100 pages par mois et du rendement le plus faible produit par le premier jeu d'encres.

2. ReadyPrint EcoTank : économisez jusqu'à 90 % sur les coûts d'impression

Le calcul de l'offre Epson ReadyPrint Unlimited comprend les bouteilles d'encre fournies (incluses dans l'imprimante) et les frais d'activation de l'appareil concerné, ainsi que le coût de l'abonnement pour l'impression du nombre maximum de pages dans le cadre du plan concerné sur une période de 5 ans, par rapport au coût moyen d'achat d'une imprimante (plus les cartouches fournies) et l'impression du même nombre de pages (impressions A4 de la norme ISO/IEC 24711) avec les consommables d'origine utilisés dans les 50 imprimantes grand public les plus vendues (d'après les données de marché du panel de points de vente des périphériques d'impression à jet d'encre et des cartouches d'impression à jet d'encre de GfK pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie entre avril 2019 et mars 2020). Coût par page calculé par rapport aux coûts d'impression moyens de ces 50 premiers modèles, en divisant le revenu des ventes de cartouches et le rendement total par les ventes unitaires (d'après les données de marché du panel de points de vente des cartouches d'impression à jet d'encre de GfK pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie entre avril 2019 et mars 2020).

3. Coût moyen par page économisée et nombre moyen de cartouches d'encre nécessaires pour imprimer le même nombre de pages que les bouteilles d'encre EcoTank « 102 » et « 104 ». Comparaison entre le rendement moyen (impressions A4 de la norme ISO/IEC 24711) des bouteilles EcoTank « 102 » et « 104 » et les consommables d'origine utilisés dans les 50 imprimantes à cartouche jet d'encre les plus vendues (d'après les données de marché du panel de points de vente des périphériques d'impression à jet d'encre et des cartouches d'impression à jet d'encre de GfK pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie entre avril 2019 et mars 2020).

À propos d'Epson

Epson est un leader technologique mondial qui se consacre à la co-création de la durabilité et à l'enrichissement des communautés en tirant parti de ses technologies de précision et ses technologies numériques efficaces et compactes pour connecter les personnes, les objets et les informations. L'entreprise se concentre sur la résolution de problèmes de société grâce à des innovations dans les domaines de l'impression domestique et bureautique, de l'impression commerciale et industrielle, de la fabrication, des visuels et du style de vie. Epson deviendra carbone négatif et éliminera l'utilisation de ressources souterraines épuisables telles que le pétrole et le métal d'ici 2050.

Dirigé par la société japonaise Seiko Epson Corporation, le groupe mondial Epson génère des ventes annuelles d'environ 1 000 milliards de yens.

global.epson.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1890917/Usain_Bolt.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/449071/Epson_America_Inc_Logo.jpg

SOURCE Epson Europe