Epson spendet EcoTank-Drucker und -Projektoren an die Usain Bolt Foundation

Die Rektorin der Waldensia Primary School, Nicola Ottey-Anderson, sagte über die Spende: „Derartige Geräte sind die notwendige Lösung für alle Bildungseinrichtungen in ganz Jamaika, denn unser Druckbedarf ist groß." Frau Ottey-Anderson erklärte, dass Tausende von Schülerinnen und Schülern immer noch nicht in der Lage seien, sich im virtuellen Raum zurechtzufinden, und dass Lehrerinnen und Lehrer sowie verschiedene Interessengruppen einen großen Aufwand betreiben müssten, um sicherzustellen, dass alle Kinder Zugang zu den Lernmaterialien hätten.

Usain Bolt, der Anfang des Jahres Epsons europäischer Botschafter und das Gesicht einer großen Kampagne zur Bekanntmachung der EcoTank-Drucker von Epson wurde, nahm an der offiziellen Zeremonie teil. Er ermutigte die anwesenden Schülerinnen und Schüler, hart zu arbeiten, sich zu engagieren, an sich selbst zu glauben und große Träume zu haben, um das Beste aus sich herauszuholen: „Es ist immer ein Vergnügen, Jamaika etwas zurückzugeben. Es ist ein wunderbares Gefühl zu sehen, dass die Kinder eine bessere Chance bekommen, als ich sie hatte, denn ich weiß, was viele von ihnen durchmachen und welche Entbehrungen sie während dieser Pandemie erlebt haben. Ich glaube, dass Kinder ein Recht auf den besten Start ins Leben haben. Grundschulen in ganz Jamaika werden durch den Zugang zur bestmöglichen Ausrüstung stark profitieren. Epson teilt meine Vision, Bildung für alle zugänglich zu machen, und gemeinsam helfen wir Kindern in ganz Jamaika, ihre Träume von einer nachhaltigen, gesünderen und glücklicheren Zukunft lebendig werden zu lassen."

Epson teilt den Ehrgeiz von Usain Bolt, positive Veränderungen in der Gemeinschaft voranzutreiben und Kindern die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen. Maria Eagling, Direktorin für europäisches Marketing bei Epson, sagte: „Wir freuen uns, mit der Usain Bolt Foundation zusammenzuarbeiten, um Kindern in Jamaika so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass die Drucker und Projektoren ihnen helfen, große Träume zu verwirklichen und ihnen eine Starthilfe bei der Verwirklichung dieser Träume geben."

An der Zeremonie nahmen auch Karlene Segree vom Bildungsministerium, der Vorsitzende der Usain-Bolt-Stiftung, Rev. Winsome Wilkins, Nugent Walker, der Manager von Usain Bolt, und Jennifer Bolt, die Mutter von Usain Bolt, teil.

Epson ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich der Schaffung von Nachhaltigkeit und der Bereicherung von Gemeinschaften verschrieben hat, indem es seine effizienten, kompakten und präzisen Technologien und digitalen Technologien einsetzt, um Menschen, Dinge und Informationen miteinander zu verbinden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Lösung gesellschaftlicher Probleme durch Innovationen in den Bereichen Heim- und Bürodruck, kommerzieller und industrieller Druck, Fertigung, Visualisierung und Lifestyle. Epson will bis 2050 CO2-negativ werden und auf die Nutzung endlicher Bodenschätze wie Öl und Metall verzichten.

Unter der Führung der in Japan ansässigen Seiko Epson Corporation erwirtschaftet die weltweite Epson-Gruppe einen Jahresumsatz von rund 1 Billion JPY. global.epson.com/

