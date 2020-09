Epson Taiwan führt Optik-Engine für Smartglasses global ein - führende AR-Ökosysteme durch Partnerschaften mit lokalen Unternehmen

TAIPEI, 30. September 2020 /PRNewswire/ -- Epson Taiwan Technology and Trading („Epson Taiwan") hat heute mit dem Verkauf seiner Optik-Engines für Datenbrillen begonnen. Damit steht Kunden in aller Welt ab sofort ein AR-Ökosystem der Extraklasse zur Verfügung. Die Lösung erweitert in Zeiten von COVID-19 für alle Verbraucher im Homeoffice das Spektrum der Möglichkeiten.