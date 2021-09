EQ-Group LLC-DWC annonce un partenariat stratégique avec Infinios et une participation au capital avec nDigital

DUBAI, EAU, MANAMA, Bahreïn et GRAND CAYMAN, Îles Caïmans, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La société Social Fintech basée à Dubaï EQ Group LLC (EQG), la société avec le super écosystème d'applications, flaim, a annoncé un partenariat stratégique avec la fintech basée à Bahreïn Infinios Financial Services B.S.C.(c) (Infinios). Infinios fournit des solutions bancaires numériques et des technologies de paiement qui facilitent l'intégration ouverte entre les institutions financières et l'écosystème fintech et favorisent l'inclusion financière grâce à l'adoption de produits de services financiers numériques innovants.

Pour renforcer le partenariat stratégique entre les entreprises, nDigital Ventures (nDigital), un incubateur et un accélérateur de fintech et de plateformes numériques, a acquis une participation significative dans EQG. Infinios et nDigital sont toutes deux des filiales de nDigital Holdings SPC, une société holding de groupe basée dans les îles Caïmans.

EQG, après avoir développé et construit le super écosystème d'applications, flaim, qui combine les médias sociaux, les paiements numériques et en monnaie fiduciaire, une place de marché, des jeux et d'autres services complémentaires au sein d'un seul écosystème, s'est associé à Infinios pour utiliser sa plate-forme « banking as a service » (BaaS) afin de permettre aux utilisateurs de flaim de mettre en commun des actifs numériques et en monnaie fiduciaire et d'accéder à des comptes IBAN, des cartes, des paiements sans contact, des transferts et des envois de fonds, ainsi qu'à d'autres services auxiliaires connexes dans de nombreuses juridictions.

« Le partenariat avec Infinios nous permet de faire évoluer rapidement notre activité, tout en intégrant des services fintech et bancaires numériques de pointe pour notre communauté croissante de plus d'un demi-million d'utilisateurs de flaim », a déclaré Derek Roga, le PDG d'EQ Group. « De plus, le fait d'avoir un partenaire sûr et fiable, dont la croissance agressive et le développement continu de services fintech innovants, tels que la mise en commun virtuelle d'actifs numériques et fiat, permet véritablement à notre écosystème d'utilisateurs d'accéder à des services financiers de pointe profondément intégrés directement dans flaim. Cette nouvelle fonctionnalité permettra une croissance agressive du nombre d'abonnés et un engagement accru dans toute la région EMEA. »

Andrew Sims, PDG de nDigital et d'Infinios, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir flaim dans le programme d'accélération de nDigital et de renforcer leur offre de produits en utilisant la plate-forme Infinios Infinite Financial Solutions. Nous croyons en leur modèle économique et en leurs plans de croissance ambitieux, ce qui nous a amenés à prendre une position significative dans le capital d'EQ Group par le biais de nDigital et à engager Infinios dans un partenariat d'activation à long terme qui améliorera la proposition de valeur globale de flaim. Les technologies de banque numérique et de traitement d'émission et d'acquisition d'Infinios, combinées à son accès direct et indirect aux licences de services bancaires et de paiement dans les régions EMEA et Amérique du Nord, sont un excellent complément aux canaux de distribution des médias sociaux et aux capacités des actifs numériques de flaim. L'intégration et les personnalisations permettront à flaim et Infinios de bénéficier d'une pénétration dynamique du marché et d'une croissance rapide sur plusieurs segments et modèles de distribution. »

Les termes complets de la relation stratégique avec Infinios et de la participation de nDigital dans EQG n'ont pas été divulgués. Cependant, EQG, Infinios et nDigital s'engagent à fournir des mises à jour fréquentes sur leurs progrès et leur croissance commerciale.

À propos d'EQ Group LLC

EQG est un groupe « Social Fintech » basé à Dubaï. EQG développe actuellement la super application flaim qui se concentre sur un écosystème socialement connecté pour chatter, partager, jouer, acheter qui est amélioré par une simplification numérique des opérations bancaires, des paiements, de l'utilisation des crypto-monnaies, des NFT, des produits DeFi, qui crée un lien entre les actifs crypto et fiat, soutenant une place de marché qui offre un large éventail de produits et de services, y compris des services d'assurance basés sur la construction d'une empreinte mondiale d'utilisateurs connectés au sein d'un seul écosystème de superapp de médias sociaux.

flaim est bien plus qu'une plate-forme sociale, elle propose une carte connectée à un portefeuille numérique, car elle permet l'automatisation complète des dépenses en actifs numériques et en fiat. Sa passerelle de paiement innovante permet aux utilisateurs d'effectuer des transferts d'argent, des prélèvements automatiques ou des paiements de factures sans avoir à convertir manuellement les crypto en fiat. flaim est une application conviviale et facile à utiliser pour les clients de tous âges, quelle que soit leur expérience antérieure des actifs numériques.

À propos d'Infinios

Formée en 2014, Infinios Financial Services B.S.C(c) (précédemment connue sous le nom de NEC Payments B.S.C.(c)) est autorisée et réglementée par la Banque centrale de Bahreïn (CBB) en tant que fournisseur de services auxiliaires, fournisseur de services de paiement et processeur de cartes. Infinios a construit la plate-forme Infinite Financial Solutions de A à Z, en se conformant à de multiples normes de sécurité et de processus métier, et en travaillant avec des grands noms de la technologie et de la fintech. Sa vision est d'aider les entreprises numériques à se développer et leurs clients à prospérer, et sa mission est de permettre la croissance du commerce numérique et le développement d'expériences de services financiers numériques supérieures en fournissant des solutions technologiques innovantes, robustes et conformes.

À propos de nDigital

nDigital Ventures est un incubateur et un accélérateur qui collabore avec Infinios dans l'incubation, l'activation et l'accélération des entreprises de fintech et de plates-formes numériques, de la start-up à la forte croissance. Son portefeuille en croissance rapide comprend des positions dans une fintech américaine cotée en bourse et une start-up de banque pour adolescents au Moyen-Orient, en plus d'EQ Group. nDigital Holdings SPC, une société à portefeuille distinct des îles Caïmans, est une société de holding de groupe et le propriétaire et le contrôleur de nDigital Ventures, Infinios et Apiso W.L.L., une entreprise de paiements B2B embarqués pour les fournisseurs.

