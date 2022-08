eQ Technologic revoluciona facilidade de integração e análise de dados com eQube® Cloud

COSTA MESA, Califórnia, 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A eQ Technologic, provedora da plataforma de DaaS (dados como um serviço) eQube®, anunciou hoje o lançamento de um novo formato em que seus produtos podem ser acessados: uma solução nativa da nuvem de última geração para integração de dados/aplicativos e desafios analíticos, a eQube® Cloud. Teste grátis de 15 dias da eQube® Cloud | eQ Technologic (1eQ.com)

eQ Technologic revolutionizes ease of data integration & analytics with eQube®️ Cloud

Dinesh Khaladkar, presidente e CEO da eQ Technologic, disse: "A eQube® Cloud é um divisor de águas e democratiza ainda mais o acesso a poderosas soluções de integração e análise de dados, permitindo que as empresas acelerem suas jornadas de transformação digital."

Com a eQube® Cloud, é possível conectar, integrar e migrar de forma contínua dados de sistemas diferentes; federar, orquestrar, sincronizar e misturar dados; criar com rapidez APIs e aplicativos "para fins específicos" e realizar análises acionáveis com visualizações impressionantes de dados de toda a empresa quase em tempo real. Ela permite integrar qualquer dado, qualquer formato, qualquer API, qualquer velocidade, qualquer aplicativo ou qualquer dispositivo. Tudo isso sem escrever qualquer código, permitindo uma colaboração segura e honrando as regras de segurança.

Sanjeev Tamboli, vice-presidente de produtos e diretor de tecnologia da eQ Technologic, comentou: "Os usuários poderão aproveitar plenamente a força da plataforma de DaaS eQube®, que estabelece um tecido de dados robusto, resiliente e escalável que conecta fontes de dados diferentes de toda a empresa (COTS, GOTS, Legacy, NoSQL, arquivos, dados de streaming, IoT etc.) com análises criteriosas. Em outras palavras, a plataforma de DaaS eQube® acelera a transformação digital dos clientes."

Aproveite esta oportunidade e inscreva-se agora para vivenciar o poder da eQube® Cloud!

Teste grátis de 15 dias da eQube® | eQ Technologic (1eQ.com)

Sucesso com a eQube® Cloud!

Sobre a eQ Technologic

A eQ Technologic, Inc. ("eQ") é uma provedora confiável da plataforma de DaaS (dados como um serviço) eQube®, que oferece a seus clientes um tecido de dados altamente escalável, resiliente e seguro.

A eQube®-DaaS é uma poderosa plataforma de integração e análise de dados de baixo/sem código. Ela forma uma espinha dorsal digital que conecta dados, aplicativos e dispositivos de toda a empresa. Isso cria um "tecido de dados" que coloca o poder da análise nas mãos dos usuários finais, levando a informações acionáveis. As soluções baseadas na plataforma de DaaS eQube® geram ganhos substanciais de produtividade que aceleram a transformação digital.

Acesse https://www.1eQ.com/Free_Trial para mais informações sobre a eQube® Cloud.

Contato para a imprensa:

Kanchan Khaladkar

Diretora de marketing

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1882394/eQ_Technologic_Cloud.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1882393/eQ_Technologic_logo.jpg

FONTE eQ Technologic, Inc.

SOURCE eQ Technologic, Inc.