Equiduct bat de nouveaux records en 2021

LONDRES, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Equiduct, le marché paneuropéen de Best Execution dédié aux investisseurs particuliers, publie ce jour ses résultats de trading pour l'exercice 2021. Les chiffres font état d'un volume d'échange record de plus de EUR 77 milliards. Cet excellent résultat est dû à la demande continue des clients pour Apex, notre service de Best Execution sans commissions dédié aux investisseurs particuliers, lancé en décembre 2019.

Le volume journalier moyen exécutés sur Equiduct s'élève à EUR 300 millions pour l'année 2021, ce qui représente une hausse de 7% en rythme annuel, et ce malgré une baisse de 4% des volumes d'échange en Europe sur la même période. Apex continue à soutenir la croissance d'Equiduct, avec un volume d'échange en hausse de 14% par rapport à 2020, et de 100% depuis son lancement. Equiduct a fini l'année 2021 sur les chapeaux de roue, avec l'arrivée de nouveaux membres et le lancement stratégique d'une offre de trading ETF. Cela s'est traduit par un volume d'échange record de EUR 22,5 milliards au quatrième trimestre 2021. Apex a pour sa part vu son volume d'échange augmenter de 40% par rapport au troisième trimestre.

Equiduct a vu sa part de marché paneuropéenne augmenter de 11,3%, à la faveur d'une augmentation de l'activité des investisseurs particuliers. Apex, pour sa part, a augmenté de 19% en rythme annuel. Au niveau régional, Apex a enregistré des parts de marché annuelles record sur la quasi-totalité des marchés, avec des hausses comprises entre 43% et 64% en Espagne, en Italie et en Allemagne par rapport à 2020. Ces trois marchés ont enregistré des parts de marché record au quatrième trimestre, avec une hausse de plus de 300% depuis le lancement de l'offre Apex.

Dave Murphy, CEO d'Equiduct, explique : « Nous sommes ravis d'enregistrer des volumes d'échange et des parts de marché record pour la deuxième année consécutive depuis le lancement d'Apex. Notre offre reste très demandée aux quatre coins de l'Europe. Nous opérons dans un environnement hautement réglementé et nous nous efforçons d'améliorer constamment l'offre d'exécution dédiée aux investisseurs particuliers. Cet objectif est la raison d'être Equiduct. Il est donc très gratifiant de voir que les investisseurs particuliers nous font toujours confiance pour exécuter chaque jour leurs ordres ».

Wail Azizi, Managing Director & Global Head of Growth chez Equiduct, précise : « La croissance d'Equiduct atteste du travail de titan réalisé par nos équipes. Nos collaborateurs s'attèlent constamment à renforcer les relations que nous entretenons avec nos membres et à développer des solutions pour la communauté des investisseurs particuliers, dont les besoins évoluent en permanence. La performance exceptionnelle d'Apex, qui se manifeste notamment via une augmentation de 40% du volume d'échange sur le seul dernier trimestre, montre que la concurrence a toute sa place sur le marché. Nous sommes extrêmement fiers de notre offre unique en son genre, qui permet à plus de cinq millions d'investisseurs particuliers d'accéder à la Best Execution ».

Pour plus d'informations, merci de contacter :

[email protected], +44 (0) 794 319 6627

Notes à l'intention des éditeurs

À propos d'Equiduct

Equiduct est un marché règlementé européen, innovant, qui permet aux courtiers indépendants et institutionnels d'exécuter leurs ordres au meilleur prix sur les marchés actions et ETF les plus liquides et les plus fragmentés. Soucieux de fournir des solutions à nos membres dans l'environnement post-MiFID, Equiduct a développé des produits uniques visant à révolutionner le trading retail et qui simplifient l'exécution des ordres à partir du carnet d'ordres européen consolidé.

En 2019 Equiduct a lancé Apex, un service de trading réglementé, transparent et conforme à la directive MiFID, qui permet aux particuliers d'exécuter leurs ordres à partir d'un carnet d'ordres européen consolidé et qui est alimenté par un réseau d'apporteurs de liquidité et de courtiers.

Equiduct est un segment de marché de la Bourse de Berlin, opérateur de marché réglementé au sens de l'article 44 de la directive MiFID II. La Bourse de Berlin (Börse Berlin) est réglementée par l'autorité compétente allemande Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – Börsenaufsichtsbehörde et ses activités de trading sont régies par le droit allemand et le droit européen.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.equiduct.com

SOURCE Equiduct