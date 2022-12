Equifax convoca investidores para discutir a oferta da empresa para compra da Boa Vista Serviços

ATLANTA, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Equifax ® (NYSE: EFX) realiza uma teleconferência às 16:30, horário da costa leste dos EUA (ET), nesta segunda-feira, 19 de dezembro. Mark W. Begor, CEO da Equifax, e John Gamble, CFO da Equifax, discutirão a oferta da empresa para comprar a Boa Vista Serviços, segunda maior agência de crédito ao consumidor do Brasil.

Materiais de apresentação serão publicados em investor.equifax.com de hoje, às 16:15, horário da costa leste dos EUA (ET).

Chamada de conferência:

EUA/Canadá: 877-559-1190

Internacional: 201-389-0916

Ligue para o número apropriado de 5 a 10 minutos antes da chamada para concluir o registro. Nome e afiliação/empresa são necessários para participar da chamada.

Webcast:

Para ver o webcast e a apresentação de slides, clique no link e insira suas informações para ser conectado. O link será ativado 15 minutos antes da hora de início programada.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado contém declarações e informações prospectivas. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional e eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou prevemos que ocorrerão no futuro, incluindo declarações relacionadas à nossa capacidade de negociar e consumar com sucesso a transação proposta com a Boa Vista Serviços, a capacidade da Boa Vista Serviços de receber aprovação regulatória e dos acionistas se um acordo definitivo for assinado, os benefícios financeiros e operacionais esperados, sinergias e crescimento da transação proposta e nossa capacidade de integrar a Boa Vista Serviços e seus produtos, serviços, tecnologias, sistemas de TI e pessoal em nossas operações, e declarações semelhantes sobre nossa perspectiva e nossos planos de negócios são declarações prospectivas. Acreditamos que essas declarações prospectivas são razoáveis como e quando feitas. No entanto, declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes da nossa experiência histórica e das nossas expectativas ou projeções atuais. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles descritos em nosso Formulário 10-K de 2021 e nos registros subsequentes da SEC. Como resultado desses riscos e incertezas, pedimos que você não deposite confiança indevida em nenhuma declaração prospectiva. As declarações prospectivas são válidas apenas na data em que foram feitas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra maneira, exceto conforme exigido por lei.

NENHUMA OFERTA OU SOLICITAÇÃO

Esta comunicação não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos, nem haverá qualquer venda de títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer jurisdição. Nenhuma oferta de títulos deve ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada.

Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não deve, em nenhuma circunstância, constituir, ser interpretado ou entendido como recomendação de investimento, nem como oferta para adquirir qualquer um dos títulos da Equifax ou da Equifax Brasil.

REGISTROS COM A SEC

A Equifax® (NYSE: EFX) e a Equifax Brasil planejam apresentar uma declaração de registro no formulário S-4/F-4 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em conexão com a transação Boa Vista Serviços. O formulário S-4/F-4 conterá um prospecto de oferta de troca e outros documentos. O Formulário S-4 e o prospecto conterão informações importantes sobre a Equifax, Equifax Brasil, Boa Vista Serviços, a transação e assuntos relacionados. Investidores e acionistas da Boa Vista Serviços devem ler cuidadosamente o prospecto e os outros documentos protocolados junto à SEC em relação à transação antes de tomarem qualquer decisão com relação à transação. O Formulário S-4/F-4 e o prospecto, e todos os outros documentos protocolados junto à SEC em conexão com a aquisição estarão disponíveis quando arquivados gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Além disso, o prospecto e todos os outros documentos protocolados junto à SEC em conexão com a aquisição serão disponibilizados gratuitamente aos investidores, ligando ou escrevendo para a Equifax Inc., Attn: Office of Corporate Secretary, P.O. Box 4081, Atlanta, Georgia 30302, EUA, telephone +(404) 885-8000.

SOBRE EQUIFAX INC.

Na Equifax (NYSE: EFX), acreditamos que o conhecimento impulsiona o progresso. Como uma empresa global de dados, análises e tecnologia, desempenhamos um papel essencial na economia global, ajudando instituições financeiras, empresas, empregadores e agências governamentais a tomar decisões críticas com maior confiança. Nossa combinação exclusiva de dados, análises e tecnologia de nuvem diferenciados gera insights para impulsionar decisões para levar as pessoas adiante. Sediada em Atlanta, na Geórgia (EUA), e apoiada por mais de 14.000 funcionários em todo o mundo, a Equifax opera ou tem investimentos em 24 países da América do Norte, América Central, América do Sul, Europa e região da Ásia-Pacífico. Para mais informações, acesse www.equifax.com

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Kate Walker para a Equifax

[email protected]

BCW Brasil

Henrique Alves – [email protected] - 11 99801-1306

Roberta Paixão – [email protected] - 11 97585-1592

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/448516/Equifax_jpg_Logo.jpg

FONTE Equifax Inc.

