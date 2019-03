Equipamentos de mineração da OnMiners oferece o ROI mais rápido do mercado

Embora a popularidade da mineração de criptomoedas tenha aumentado muito rapidamente nos últimos anos, obter lucros consistentemente tem sido uma preocupação para muitos entusiastas da mineração. A OnMiners S.A. é fruto da imaginação de uma equipe de investidores dedicados a tornar a mineração de criptomoedas mais simples e mais rentável para todos. A equipe cumpriu esse objetivo recentemente ao lançar três equipamentos de mineração avançados, nomeados On2U, On4U e OnTower, cada um deles equipado com poderes de hash sem precedentes no mercado.

Os equipamentos de mineração da OnMiners são capazes de minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Dash e Zcash. Veja abaixo as taxas de hash (hashrates) oferecidas pelos produtos para mineração de moedas diferentes:

Bitcoin: 140 TH/s para o On2U, 270 TH/s para o On4U e 1620TH/s para o OnTower

Litecoin: 38 GH/s para o On2U, 75 GH/s para o On4U e 450 GH/s para o OnTower

Ethereum: 5 GH/s para o On2U, 9 GH/s para o On4U e 54 GH/s para o OnTower

Monero: 230 KH/s para o On2U, 450 KH/s para o On4U e 2700 KH/s para o OnTower

Dash: 1,3 TH/s para o On2U, 2,5 TH/s para o On4U e 15 TH/s para o OnTower

Zcash: 1,1 MH/s para o On2U, 2,1MH/s para o On4U e 12.6MH/s para o OnTower

Os mineradores da OnMiners não estão apenas conseguindo taxas de hash mais altas, em comparação com qualquer outro equipamento de mineração do mercado. Essas máquinas também são os primeiros hardwares de mineração endotérmicos a serem lançados. Utilizando a tecnologia patenteada de chip endotérmico da empresa, esses mineradores absorvem o calor em vez de liberá-los no meio ambiente. Consequentemente, as contas de energia para mineração dos usuários de OnMiners são significativamente menores, em comparação com concorrentes. O consumo de energia no On2U e On4U é de 600W±7% e 1200W±7%, respectivamente.

A OnMiners levou diversos outros parâmetros em conta para assegurar uma experiência agradável de mineração para seus clientes. A fim de eliminar a preocupação comum de geração excessiva de aquecimento, cada produto vem com um sistema de resfriamento a ar silencioso. Além disso, todos os produtos são compatíveis com tomadas universais de 110v e 240v. Esses equipamentos de mineração são distribuídos em todo o mundo, menos nos países em zona de guerra, com um tempo de entrega de quatro a seis dias após o pedido.

Sobre: A OnMiners é uma empresa fundada por um grupo de investidores que investiram na nova geração de Endothermic Multi Algorithm CHIP (CHIP endotérmico de múltiplos algoritmos). Seu objetivo é disponibilizar mineradores de criptomoedas poderosos, mas que tenham um baixo consumo de energia. Utilizando a tecnologia de chip endotérmico, a OnMiners oferece uma grande variedade de equipamentos de mineração, que são fáceis de instalar, liberam menos calor em comparação com os concorrentes e economizam nas contas de energia para os usuários.

