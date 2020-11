Equipe brasileira é campeã mundial em Cloud Computing no Huawei ICT Competition

Três estudantes do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) conquistaram o primeiro lugar na competição que reuniu mais de 120 mil universitários de 70 países

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Há 22 anos investindo no Brasil e na formação de talentos, a Huawei, que já capacitou mais 30 mil profissionais no país, anuncia que, pela primeira vez, uma equipe de brasileiros se tornou campeã mundial da Huawei ICT Competition. Do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), os alunos do curso de engenharia elétrica, Mariana Barros, Weslley Santos e o mestrando em Tecnologia da Informação, Edson Luiz, sob a tutoria do professor Michel Dias, conquistaram a primeira colocação mundial em Trilha de Cloud. Universitários e instituições brasileiras participam da Huawei ICT Competition desde 2018.

"Nosso esforço e investimento de mais de duas décadas nos brasileiros e na transformação digital do país são reais. Os frutos têm se multiplicado e esse é mais um resultado de um trabalho estratégico, e de nossas raízes profundas no Brasil", celebrou o CEO da Huawei no Brasil, Sun Baocheng, que já anunciou planos de capacitar mais de 30 mil profissionais em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) nos próximos cinco anos.

A Huawei ICT Competition 2019-2020 foi realizada online e organizada em duas modalidades. Na competição prática em Cloud e Network (Nuvem e Rede), foi avaliado o conhecimento teórico dos alunos sobre Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), habilidades práticas e a capacidade de trabalho em equipe. Já na competição de Inovação, foi examinado o pensamento inovador dos alunos e as capacidades de desenvolvimento conjunto usando IoT (Internet das Coisas), Big Data e tecnologias de Inteligência Artificial (IA).

Os estudantes brasileiros do IFPB sagraram-se campeões mundiais na Trilha de Cloud após vencerem a etapa nacional, que envolveu mais de 600 universitários, 28 instituições de 11 estados, e a etapa continental, que contou com mais de 8000 estudantes de mais de 10 países da America Latina. Essa foi a primeira vez que uma equipe do IFPB chegou à final da competição.

Conheça os campeões

A aluna de engenharia elétrica, Mariana Barros, falou sobre sua experiência na Huawei ICT Competition. "Foi incrível poder fazer parte de um time que representou muito bem em uma competição mundial. Sabíamos que a cada etapa os desafios seriam maiores e, por isso, nos esforçamos em todas elas. Fico muito feliz e grata com nosso resultado". O colega de equipe e curso, Weslley Santos, falou sobre a superação de expectativas ao vencer a final mundial. "Foi uma experiência ímpar poder participar da Huawei ICT Competition este ano, mas tivemos nossas expectativas muito superadas. Conseguir participar da final e ser premiado como campeão mundial reforça nossa vontade fazer a diferença no mundo da TIC e nos capacitar cada vez mais".

O terceiro integrante da equipe campeã mundial, Edson Almeida, é mais uma prova do modelo virtuoso e bem sucedido da Huawei ICT Competition. Natural de Santa Rita, uma cidade da região metropolitana de João Pessoa (PB), ele sempre foi incentivado pela mãe e avó. Para ir ao campus, ele leva cerca de duas horas todos os dias. Egresso do curso de Tecnologia em Redes de Informática do IFPB e atualmente mestrando em Informática na instituição, Edson se destacou, e desde 2018 participa de projetos de capacitação da parceria entre a Huawei e o IFPB.

Graças aos conhecimentos e experiências adquiridas, ele já foi recrutado para atuar em uma grande empresa do mercado financeiro na área de Cloud Computing. Edson acumula os títulos de bicampeão nacional, campeão latino-americano e, agora, campeão mundial na Huawei ICT Competition."Fico feliz em ter participado da competição, algo que agregou muito em conhecimento para todos da equipe, proporcionando inúmeros desafios que tínhamos que superar, a competição trouxe novos ensinamentos e oportunizou um crescimento pessoal e profissional para cada um de nós, agradeço também ao IFPB e ao professor Michel que nos apoiou durante toda jornada, obrigado".

Para o tutor da equipe, professor Michel Dias, do curso de Engenharia Elétrica e coordenador de infraestrutura do Polo de Inovação do IFPB "é incrível ver os frutos de uma parceria de sucesso. A Huawei proporcionou os recursos e os meios. O IFPB o seu capital intelectual e seu bem mais precioso: os estudantes. O resultado impacta em todo o ecossistema de inovação da instituição. O prêmio pelo campeonato mundial é a coroação de tudo isto".

Sobre a Huawei ICT Competition

A Huawei ICT Competition é destinada a estudantes de todo o mundo que estudam nas unidades ICT Academy da Huawei e em instituições de ensino superior, que desejam ingressar no programa Huawei ICT Academy.

Por meio dessa competição, a Huawei tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma plataforma para estudar e trocar ideias, aprimorando assim seus conhecimentos de TIC e habilidades práticas. A competição tecnológica e acadêmica também estimula o pensamento criativo dos alunos em relação ao uso de novas tecnologias e plataformas.

