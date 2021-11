Equipe da Sagetech Avionics e Ciconia LTD ganha subsídio de segurança interior da Bid Foundation para o sistema de prevenção de colisões

WHITE SALMON, Washington e NESS-ZIONA, Israel, 4 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Sagetech Avionics Inc., uma empresa líder no setor de de tecnologia aeroespacial dos Estados Unidos que oferece soluções de consciência situacional para sistemas aéreos tripulados e não tripulados, e a Ciconia LTD, uma empresa israelense focada em sistemas de prevenção de colisões para plataformas aéreas, anunciaram conjuntamento que o programa de Segurança Interior (HLS) de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial Binacional (BIRD) de Israel-EUA concedeu um subsídio de US$ 1 milhão à equipe da Sagetech-Ciconia para financiar o desenvolvimento de um sistema de gestão de conflitos e prevenção de colisões em voo para os primeiros socorros e outras plataformas aéreas.

" A Sagetech está encantada por ter sido escolhida para este subsídio da BIRD Foundation Estamos trabalhando com a Coconia em um sistema de prevenção de colisões no espaço aéreo concorrido, e este programa se adapta muito bem ao trabalho que pretendemos realizar. Juntos, desenvolveremos um sistema único de gestão de conflitos no ar que funde nossas duas tecnologias atuais para criar uma solução que permita a integração segura dos veículos aéreos tripulados e não tripulados em um espaço aéreo muito denso. Esse subsídio ajudará a acelerar o desenvolvimento de uma tecnologia crítica e promover uma poderosa aliança internacional" ,observou Tom Furey, CEO da Sagetech Avionics.

A Ciconia desenvolve inovações que permitem voos seguro para todas as plataformas aéreas, aproveitando a profunda experiência de voo militar e comercial dos fundadores para criar métodos intuitivos de priorização e gestão de conflitos. "Há uma oportunidade significativa para que as organizações de primeiros socorros utilizem veículos tripulados e não tripulados que melhorem a segurança, o tempo de resposta e a eficácia dos voos. Nossa parceria com a Sagetech nos permitirá desenvolver e comercializar em conjunto um meio muito mais eficiente de empregar todos os ativos aéreos em situações críticas" ,explicou Moshe Cohen, CEO da Ciconia.

O programa BIRD HLS está concentrando o prêmio deste ano em soluções de sistemas de segurança aérea e comunicações de emergência de ponta para melhorar os recursos dos primeiros socorros. Para saber mais, acesse https://www.dhs.gov/science-and-technology/bird-hls

Sobre a Sagetech Avionics

A Sagetech Avionics é uma empresa de tecnologia aeroespacial que permite voos seguros em aeronaves tripuladas e não tripuladas com soluções certificáveis de consciência situacional. As soluções Sagetech, atualmente em serviço militar e civil na maioria dos veículos aéreos não tripulados pequenos a médios, têm sido comprovadas em missão e oferecem décadas de experiência em programas, certificações e milhões de horas de voo para oferecer o máximo valor durante a vida útil de uma plataforma não tripulada. Saiba mais em www.sagetech.com.

