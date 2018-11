Equipe de pesquisadores da Califórnia publica resultados promissores a respeito de vacina universal, para o câncer, à base de peptídeos

SANTA CLARA, Califórnia, 7 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Uma equipe de pesquisadores do Dr. Rath Research Institute da Califórnia desenvolveu uma vacina para o câncer, eficaz na redução do crescimento tumoral. Esta vacina à base de peptídeos mira enzimas específicas, chamadas metaloproteínases (MMPs, em inglês), necessárias para que qualquer câncer forme tumores, metástases e vasos sanguíneos nos tumores (angiogênese). A equipe de pesquisa do Dr. Rath mostrou que ratos de laboratório vacinados com peptídeos contendo sequências específicas de MMP-2 e MMP-9 – e subsequentemente desafiados com células do câncer melanoma – tiveram uma redução média do volume do tumor de 76%, em comparação com ratos de controle não vacinados. Notadamente, alguns animais vacinados não desenvolveram nenhum câncer.