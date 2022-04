Equipe multilíngue da Village House oferece suporte em mudança para brasileiros que vivem no Japão

Tire suas dúvidas de forma rápida e descomplicada

Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, o número de trabalhadores brasileiros chegou a 134.977 em 2021 , apresentando aumento de 3% em relação ao ano anterior.

Além disso, à medida que mais trabalhadores estrangeiros obtêm o visto para trabalhar em diversos setores , espera-se que o número de estrangeiros residentes no Japão aumente consideravelmente no futuro.

Levando isso em consideração, o serviço de atendimento multilingue da Village House visa fortalecer suas ofertas de serviços para estrangeiros e facilitar o processo de mudança para futuros residentes brasileiros.

Ao entrar em contato com a Village House pelo telefone 0120-266-078, os moradores podem abordar confortavelmente suas preocupações em seu idioma nativo. A Village House está prontamente disponível para responder a perguntas sobre vagas de apartamentos e processos de inscrição. Também podem oferecer suporte após a mudança. Além disso, contratos, instruções para mudança e vídeos são disponibilizados em vários idiomas.

Com procedimentos fáceis, os brasileiros que vivem e trabalham no Japão podem ficar tranquilos ao se mudarem para os imóveis da Village House com a devida assistência por parte da empresa..

Especializada em suporte a idiomas nativos, incluindo português e inglês, central de atendimento foi criada em junho de 2019. A Village House continuará se concentrando em expandir sua gama de serviços para estabelecer um sistema em que estrangeiros possam utilizar seu idioma nativo para buscar orientação em relação à moradia

Fornecendo um sistema de suporte consistente para os residentes estrangeiros

Como uma das maiores empresas de serviços de aluguel de imóveis no Japão, a Village House oferece apartamentos com custos iniciais baixos, permitindo economia no depósito de segurança e no pagamento na entrega das chaves. A Village House também oferece suporte de mudança para garantir uma experiência de mudança sem estresse para inquilinos locais e residentes estrangeiros.

A Village House Management é promovida pela Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers (JEED).

Com quase 1.100 propriedades operando em todas as 47 províncias do Japão, a Village House está constantemente expandindo sua oferta de serviços para permitir que todos os residentes encontrem sua moradia ideal com maior tranquilidade.

Sobre a Village House

A Village House oferece imóveis para aluguel de alta qualidade com procedimentos fáceis a preços acessíveis no Japão. A partir de ¥20.000 por mês, é possível encontrar um apartamento e viver uma nova vida em uma das unidades de baixo custo oferecidas pela empresa!

