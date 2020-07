Equiteq conseille Water Street Partners, une société leader de conseil en coentreprise et en alliance, dans le cadre de sa vente à Ankura

NEW YORK, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- « Il est difficile d'imaginer des circonstances plus complexes que celles endurées par l'équipe d'Equiteq d'Adam Tindall, Dan Kim, Ravi Dosanjh et Tom Tartaglia pour parvenir à un accord. La pandémie de la COVID a éclaté au moment de signer de la lettre d'intention. Adam et l'équipe nous ont guidés à travers une grande incertitude en faisant preuve de persévérance, d'une réelle créativité et d'intégrité, tout en déployant des efforts extraordinaires. » - Geoff Walker, cofondateur de Water Street Partners



Water Street Partners, LLC (« Water Street »), une société leader de conseil en coentreprise et alliance, a annoncé le 2 juillet 2020 qu'elle avait été acquise par Ankura, une société mondiale d'experts-conseils basée à Washington DC.



« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe d'Ankura. En effet, nous partageons un engagement à servir les clients et une culture commune axée sur la collaboration et le respect », a déclaré le cofondateur et directeur général de Water Street, James Bamford. David Ernst, également cofondateur et directeur général de Water Street, a ajouté : « Nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux collègues et de les aider à développer nos activités combinées moyennant un engagement continu qui veut surpasser les attentes de nos clients. »



« Nous continuons de développer notre entreprise en attirant les meilleurs talents dans des segments de marché définis et attractifs et en promouvant un environnement collaboratif qui encourage les leaders à exploiter mutuellement leurs connaissances et expertises pour fournir à nos clients des solutions personnalisées de haute qualité », a déclaré le PDG d'Ankura, Kevin Lavin. « Water Street est un leader confirmé dans le secteur du conseil en coentreprise et en alliance. Cette alliance nous permet d'étendre nos prestations de conseils d'experts à une clientèle mondiale en pleine expansion qui est confrontée à des situations complexes et exigeantes. »



À propos du rôle d'Equiteq dans la transaction, Geoff Walker s'est exprimé ainsi : « Il était clair pour nous qu'Equiteq possédait une grande expérience dans notre domaine. Adam et l'équipe n'ont pas déçu. Nous sommes ravis de la valeur qu'ils nous ont aidés à saisir, mais surtout de l'abri qu'ils nous ont trouvé chez Ankura pour continuer à développer notre entreprise, servir nos clients et créer des opportunités pour notre équipe. »



Le directeur général du cabinet Equiteq en Amérique du Nord, Adam Tindall, a déclaré : « Ce fut un honneur pour nous de représenter la société de conseil en coentreprise et en alliance leader à l'échelle mondiale dans cette transaction. L'équipe de Water Street a réalisé un travail extraordinaire pour bâtir un cabinet hautement spécialisé et florissant, et Ankura sera une excellente plateforme pour soutenir la croissance de l'entreprise. »



