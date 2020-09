Equiteq soutient l'expansion de VISEO en Asie-Pacifique avec l'acquisition de Cludo, le leader en solutions Salesforce sur le marché australien

SINGAPOUR, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Equiteq est heureux d'annoncer qu'il a appuyé VISEO, une entreprise de technologique d'envergure mondiale spécialisée dans les services de transformation numérique, dans le cadre de son acquisition de Cludo, l'un des principaux partenaires Platine de Salesforce en Australie.

En unissant leurs forces, les deux entreprises renforcent leur capacité à mettre en œuvre des projets numériques à plus grande échelle en Australie et dans la région de l'Asie-Pacifique. En effet, l'expertise en transformation numérique de Cludo viendra parfaire l'offre complète de services numériques de VISEO.

« Il s'agit d'une association naturelle. À l'instar de VISEO, nous sommes engagés envers nos clients et nos employés. De plus, nous sommes fort semblables en ce qui a trait à notre culture et à la façon dont nous menons nos activités. Cette fusion est une excellente nouvelle pour notre personnel et profitera à nos clients et à l'écosystème de Salesforce en nous permettant de nous associer à un leader mondial, d'accélérer l'innovation et de favoriser la réussite de nos clients », a expliqué Ian Goodwin, cofondateur et PDG de Cludo.

« VISEO Australie se réjouit d'accueillir l'équipe de Cludo au sein de son organisation. Nous partageons une culture et une vision d'entreprise similaires, et nos synergies potentielles concordent avec notre stratégie visant à devenir l'un des trois principaux acteurs de Salesforce en Australie et Nouvelle-Zélande dans les trois prochaines années », a déclaré Pierre-François Vieau, directeur régional de VISEO en Australie.

« Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir Cludo au sein de la famille VISEO. Cette acquisition reflète notre ambition pour l'Australie. Elle consolidera notre partenariat avec Salesforce et accélérera notre stratégie Cloud First », a ajouté Olivier Dhonte, directeur général de la région Asie-Pacifique et président du Groupe VISEO

Charles Woodall, directeur général adjoint responsable des alliances et des canaux, de Salesforce en Asie-Pacifique, a déclaré : « Cludo est un membre en pleine croissance de l'écosystème de Salesforce qui mène d'importants projets de transformation numérique pour nos clients communs. Nous nous réjouissons de son acquisition par VISEO, qui viendra soutenir les capacités de transformation numérique de Salesforce en Australie et dans toute la région. »

En ce qui concerne le rôle d'Equiteq dans l'opération, M. Dhonte a également fait remarquer : « Leur accompagnement global va de l'évaluation initiale et de la recherche du marché, des premiers contacts et des négociations jusqu'à la conclusion de l'opération. Leur profonde compréhension du marché Salesforce ainsi que la bonne combinaison de soutien local et régional ont contribué au succès de ce projet. »

Jean-Louis Michelet, directeur général d'Equiteq en Asie-Pacifique, et Alex Monck, directeur général en Australie et Nouvelle-Zélande, ont fait les commentaires suivants : « Nous sommes fiers que notre équipe australienne ait permis à Equiteq de contribuer une fois de plus à la croissance de VISEO. »

