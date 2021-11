Er is een beleggingsmatch voor elke belegger, waar ook ter wereld! Dankzij een unieke klantenervaring vindt Privatam, de in Monaco en in Zürich gevestigde fintech, de ideale investering, goed te begrijpen en perfect afgestemd op de behoeften van de beleggers.

MONACO, 17 november 2021 /PRNewswire/ -- Privatam onthult zijn nieuwe klantenbenadering: "Zoek jouw beleggingsmatch." Het fintech-bedrijf streeft ernaar om de klantenervaring te vernieuwen en wil bewerkstelligen, dat gestructureerde producten worden aangepast en begrepen door elke belegger. De nieuwe aanpak betekent ook een belangrijke vernieuwing van het digitale platform van Privatam. Door het investeringsproces verder te verbeteren, zet Privatam een nieuwe stap om het meest innovatieve ecosysteem voor gestructureerde producten ter wereld te worden.

De klant op de eerste plaats: de gebruikerservaring als kern van de benadering van Privatam

In nagenoeg elke branche heeft de digitalisering een belangrijke verschuiving teweeggebracht. Vandaag de dag ligt de focus toenemend op het vinden van een positieve gebruikerservaring, waardoor diensten individueler en begrijpelijker worden. De nieuwe aanpak van Privatam richt zich met name op zulke veranderingen in de beleggingssector.

"Beleggen in gestructureerde producten leverde in het verleden nogal wat pijnpunten op. Die hebben we nu weten te omzeilen! Op maat gemaakte beleggingen zijn essentieel voor elke portefeuille en er zijn geen excuses meer om ze niet te gebruiken. We zijn er trots op dat elke belegger zijn perfecte beleggingsmatch kan vinden," aldus Stanislas Perromat, medeoprichter van Privatam.

In 2018 was Privatam het eerste onafhankelijke bedrijf, dat het gehele investeringsproces volledig digitaliseerde. Het platform transformeerde de klantenervaring op het gebied van op maat gemaakte producten.

" Creëer " of " selecteer ": het uitgangspunt om de perfecte beleggingsmatch te vinden

Met zijn digitale platform streeft Privatam ernaar om beleggers een vereenvoudigde toegang tot gestructureerde producten te bieden. Met het nieuwe - Zoek jouw beleggingsmatch wil de fintech-firma de sector van de beleggingsproducten opschudden. Het is heel letterlijk bedoeld: gestructureerde producten, afgestemd op je individuele behoeften. Op dit moment verwerkt het platform al meer dan 10 miljard dollar aan beleggingsproducten voor meer dan 800 vermogensbeheerders in 15 landen, voor wie al op maat gemaakte beleggingen heeft gevonden.

Vermogensbeheerders kiezen zelf of ze hun beleggingsmatch willen creëren of selecteren. Via deze twee instappunten kan elke gebruiker zijn eigen criteria bepalen en zelf de gewenste functies instellen. Op deze manier kan het oneindige potentieel van gestructureerde producten worden benut via de samenwerking tussen mens en machine.

Privatam maakt gebruik van de beste technologieën uit verschillende branches, juist om in de beleggingssector een revolutie teweeg te brengen

Voor Stanislas Perromat bevestigt de nieuwe strategie de missie van Privatam om producten aan te bieden die zijn afgestemd op individuele behoeften. "De nieuwe, klantgerichte aanpak vormt de volgende fase in onze ontwikkeling. Privatam ontwikkelt zich nu tot een gerenommeerde onderneming."

Met dezelfde "gebruik het beste uit elke sector"-filosofie zijn al verdere initiatieven op het terrein van individualisering en spreiding van financiële educatie in gang gezet.

Over Privatam

Privatam brengt een revolutie teweeg in het beleggen in maatwerkproducten en versimpelt het proces, maakt het sneller en toegankelijker voor vermogensbeheerders. Opgericht in 2014 door 4 specialisten in de financiële sector, vastbesloten om de markt van op maat gemaakte beleggingen stevig op te schudden.

Vanaf 2015 biedt Privatam de allereerste monitor, die de producten van meerdere beleggingsbanken vergelijkt .

. In 2018 , de allereerste onafhankelijke prijsvergelijker van meerdere banken ter wereld.

ter wereld. In 2021 verwerkt het meer dan 10 miljard dollar aan beleggingsproducten voor 800 vermogensbeheerders in 15 landen.

in Vandaag de dag zet het Privatam-team zich volledig in om een unieke klantenervaring te bieden.

