Эр-Рияд готовится к проведению долгожданного Железнодорожного форума-2020

Предстоящий форум - первое событие подобного масштаба в процветающем железнодорожном секторе Королевства. Мероприятие станет уникальной платформой для изучения современных технологий, предоставляющей экспертам отрасли возможность пообщаться друг с другом и встретиться с влиятельными фигурами, определяющими будущее сектора. В форуме примет участия мировая элита транспортной отрасли - главы компетентных ведомств, специалисты международных и региональных организаций, представители компаний.

Комментируя предстоящее мероприятие, генеральный директор SAR д-р Башар бин Халид Аль-Малик отметил: "Королевство Саудовская Аравия организует это масштабное событие, чтобы дать всем участникам железнодорожной отрасли возможность поделиться своими новейшими достижениями и историями успеха. Форум также прольет свет на активную роль Королевства в этой сфере на региональном и международном уровнях, одновременно подчеркивая растущее значение данной индустрии с точки зрения внедрения инновационных технологий, инвестиционных возможностей и общего влияния на экономику, туризм и логистические сервисы в нашем регионе в полном соответствии с концепцией Vision 2030".

В локальном масштабе организаторы форума хотят вывести на первый план вопросы развития железнодорожной отрасли, предоставить отличные возможности для инвестиций и подчеркнуть роль Саудовской Аравии как ведущего игрока в региональном логистическом секторе. Следует отметить, что логистика является одним из столпов и ключевых целей саудовской концепции Vision 2030. В глобальном плане форум должен вывести железнодорожную отрасль Королевства на мировую карту. Участие лидеров отрасли, включая группу международных компаний транспортного сектора, позволит создать исключительные возможности и перспективы для инвестиций. Мероприятие также призвано стать платформой для обмена идеями, опытом и обсуждения актуальных вопросов транспортной индустрии.

Организаторы форума надеются заложить прочный фундамент для развития партнерских взаимоотношений между ведущими новаторами железнодорожной отрасли с целью формирования комплексной "системы координат" и улучшения условий для профессиональной деятельности региональных специалистов транспортного сектора. Благодаря новым идеям и привлечению успешных инвесторов, форум поспособствует расширению международных и региональных инвестиционных "горизонтов".

В программу Железнодорожного форума-2020 войдет ряд специализированных семинаров с участием ключевых экспертов и руководителей отраслевых предприятий, которые обсудят вопросы инфраструктуры, новых технологий и сервисов, систем безопасности, возможностей для привлечения инвестиций, инновационных решений и т.д. В рамках мероприятия также состоится выставка, где будут представлены новейшие продукты и достижения ключевых игроков железнодорожной отрасли.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1063486/The_Railway_Forum.jpg

SOURCE SAUDI RAILWAY COMPANY