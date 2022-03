Erasmus-Preis 2022 geht an David Grossman

AMSTERDAM, 4. März 2022 /PRNewswire/ -- Die Stiftung Praemium Erasmianum hat den Erasmus-Preis für 2022 an den israelischen Schriftsteller David Grossman verliehen. Der diesjährige Preis steht unter dem Motto „Eine zerrissene Welt reparieren". Niemand verkörpert dieses Thema besser als Grossman. In seiner Arbeit versucht er, den Menschen von innen heraus zu verstehen und den anderen mit Liebe zu betrachten, über die Grenzen von Krieg und Geschichte hinweg. Die Stiftung Praemium Erasmianum möchte sein Handwerk würdigen und den Lesern die Möglichkeit geben, sein Werk (wieder) zu entdecken: „als Trost und als Anleitung zum Menschsein."

Der 1954 in Jerusalem geborene David Grossman hat rund zwanzig Veröffentlichungen vorzuweisen, von Romanen und Kinderbüchern bis hin zu Essaysammlungen und Reisebüchern. Er hat außergewöhnlichen Mut bewiesen, indem er unbequeme politische Themen ansprach, darunter das tägliche Leben in den besetzten Gebieten und die palästinensische Minderheit in Israel, aber auch Themen wie Freundschaft, das Leben mit der Vergangenheit und die Bande, die Generationen verbinden. In seinen Texten verbindet Grossman das Persönliche mit dem Universellen. Er zeigt Trauer, Gewalt und den Verlust von Menschlichkeit nicht als spezifisch geografische Probleme, sondern als universelle menschliche Kämpfe. Das macht ihn, wie Erasmus, zu einem echten Humanisten: Grossman zeigt die Nacktheit und Fehlbarkeit des Menschen, edel und monströs zugleich. Seine nachsichtige Art, Charaktere zu erfassen, verändert die Leser.

David Grossman begann als Radiomoderator, bevor er 1989 mit seinem Roman See Under: Love, über die Shoah, gesehen durch die Augen eines Kindes, internationale Bekanntheit erlangte. Er hat sich häufig für den Frieden im Nahen Osten ausgesprochen. Im Jahr 2006 forderte er gemeinsam mit Amos Oz ein Ende der Angriffe auf den Libanon, kurz darauf wurde sein eigener Sohn im selben Krieg getötet. Dieses Ereignis wurde zum Thema seines 2011 erschienenen Buches Falling Out of Time, das mehrfach für die Bühne adaptiert wurde. Grossman wurde mit verschiedenen Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Prix Médicis Étranger, dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und dem Geschwister-Scholl-Preis. Sein 2015 erschienener Roman A Horse Walks Into a Bar wurde mit dem renommierten Man Booker International Prize ausgezeichnet und erhielt weltweit begeisterte Kritiken.

Anlässlich der Verleihung des Erasmus-Preises im Jahr 2022 organisiert die Stiftung Praemium Erasmianum ein abwechslungsreiches Programm, das David Grossman und dem Thema „Eine zerrissene Welt reparieren" gewidmet ist.

Der Erasmus-Preis wird jährlich an eine Person oder Institution verliehen, die einen außergewöhnlichen Beitrag zu den Geisteswissenschaften oder den Künsten geleistet hat. Seine Majestät der König der Niederlande ist Schirmherr der Stiftung. Der Erasmus-Preis ist mit 150.000 € dotiert. Der Preis wird im Herbst 2022 verliehen.

