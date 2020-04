ERBA Mannheim lança kits ELISA para detecção de anticorpos para COVID-19 com marcação CE - FDA dos EUA deve liberar em breve

LONDRES, 27 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Em resposta à pandemia global de COVID-19, a Erba Mannheim anunciou hoje o desenvolvimento e o lançamento iminente de seus kits de teste ELISA ErbaLisa® COVID-19 para a detecção de anticorpos IgG e IgM para SARS-CoV-2. Os ensaios podem ser usados manualmente ou em qualquer analisador ELISA aberto automatizado, como o Erba Mannheim ELAN 30s.

Os antígenos virais da SARS-CoV-2 estimulam o sistema imunológico do corpo a produzir anticorpos que podem ser detectados em testes de anticorpos IgM e IgG. O IgM é produzido primeiro e pode ser detectado durante a fase inicial da doença. O IgG é produzido depois e é mantido para a imunidade em longo prazo.

Petros Sarantos, gerente global de produtos para imunoensaios, afirmou: "Nosso teste de IgM pode ser usado para identificar pessoas recém-infectadas pelo vírus, incluindo aquelas que não apresentaram sintomas. O teste de IgG proporcionará uma medição precisa do número de pessoas que já foram infectadas e que podem ter desenvolvido imunidade. Após serem identificados, os indivíduos imunes poderiam voltar ao trabalho com segurança e ajudar a aliviar a sobrecarga dos sistemas de saúde e de outras funções da linha de frente. Essas pessoas também poderiam doar sangue para salvar potencialmente outros pacientes com COVID-19 grave".

Nikhil Vazirani, médico da Erba Mannheim, afirmou: "Estamos muito orgulhosos por contribuir para a luta contra a COVID-19. Entender melhor a imunidade à COVID-19 ajudará a sociedade a voltar à normalidade".

Os ensaios ErbaLisa® COVID-19 foram criados, desenvolvidos e serão fabricados pela Calbiotech Inc., o centro de excelência em imunoensaios da Erba Mannheim em El Cajon, Califórnia. Os kits ELISA prontos para uso permitem a detecção qualitativa e semiquantitativa de anticorpos IgG e IgM.

A Erba Mannheim apresentou pedidos de autorização para ambos os ensaios no processo de notificação de uso emergencial da FDA, e a certificação CE já foi concedida. Os kits estão disponíveis na rede de distribuição global da Erba, inclusive nos EUA.

Para obter mais informações, acesse: https://erbalisacovid19.erbamannheim.com/

Sobre a Erba Mannheim

A Erba Mannheim é uma empresa global que busca gerar impacto social em países em desenvolvimento ao fornecer soluções de cuidados com a saúde inovadoras, acessíveis e sustentáveis. A Erba Mannheim opera e fornece produtos de diagnóstico clínico em mais de 100 países e utiliza uma combinação de P&D europeu e americano de ponta e fabricação de baixo custo eficiente para criar tecnologias inovadoras que são disponibilizadas às pessoas com todos os cenários de recursos.

FONTE Erba Mannheim

Related Links

https://erbamannheim.com



SOURCE Erba Mannheim