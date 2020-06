ERBA Mannheim lance ELISA, possédant un marquage CE, pour la détection des anticorps IgM et le dépistage de la maladie COVID-19

LONDRES, 25 juin 2020 /PRNewswire/ -- En réponse à la pandémie actuelle de COVID-19, Erba Mannheim a lancé aujourd'hui le kit ErbaLisa COVID-19 IgM ELISA pour la détection des anticorps IgM et le dépistage du virus SARS-CoV-2.

Les anticorps IgM sont produits en premier et détectables pendant les débuts de la maladie, donc en utilisant le nouvel essai en combinaison avec le kit ErbaLisa COVID-19 IgG ELISA existant, nous détecterons à la fois les phases précoces et tardives de la réponse immunitaire.

Les kits ELISA prêts à l'emploi permettront une détection qualitative et semi-quantitative des anticorps IgG/M.

Nikhil Vazirani, MD d'Erba Mannheim, a déclaré : « Nous travaillons sans relâche pour offrir davantage d'options aux cliniciens et aux laboratoires afin de prendre l'avantage face à cette crise sanitaire mondiale sans précédent. »

Possédant une certification CE intégrale, les produits sont maintenant disponibles via le réseau de distribution mondial d'Erba, y compris aux États-Unis.

Pour en savoir plus, consultez l'adresse : https://erbalisacovid19.erbamannheim.com/.

À propos d'Erba Mannheim

Erba Mannheim est une société mondiale qui se concentre sur l'apport de solutions de santé innovantes, abordables et durables aux nations en développement. Fournissant des produits de diagnostic clinique dans plus de 100 pays, Erba utilise une combinaison de R&D européenne et américaine de pointe et une fabrication efficace à faible coût pour élaborer des technologies innovantes et accessibles aux personnes, quelles que soient leurs ressources.

