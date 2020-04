ERBA Mannheim lance les kits pour la détection d'anticorps ELISA COVID-19 possédant un marquage CE - L'autorisation d'utilisation en urgence de la FDA suivra prochainement

LONDRES, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- En réponse à la pandémie mondiale du COVID-19, Erba Mannheim a annoncé aujourd'hui le développement et le lancement imminent de ses kits ELISA Erbalisa® COVID-19 pour la détection des anticorps IgG et IgM anti-SARS-CoV-2. Les tests ont été conçus pour être utilisés soit manuellement, soit avec n'importe quel analyseur ELISA automatisé ouvert, tel que l'Erba Mannheim ELAN 30s.

Les antigènes viraux du SARS-Cov-2 stimulent le système immunitaire du corps afin de produire des anticorps qui peuvent être détectés avec des tests d'anticorps IgM et IgG. L'IgM est produite en premier et est détectable au début de la maladie. L'IgG est produite ultérieurement et est maintenue pour une immunité à long terme.

Petros Sarantos, Global Product Manager for Immunoassay, a déclaré : « Notre test IgM pourrait être utilisé pour identifier les personnes récemment infectées par le virus, y compris celles asymptomatiques. Le test IgG fournira une mesure précise du nombre de personnes infectées et qui ont peut-être développé l'immunité. Une fois identifiées, les personnes immunisées pourraient retourner travailler en toute sécurité et aider à soulager les systèmes de santé surchargés ou d'autres fonctions de première ligne. Ces personnes pourraient également faire don de leur sang pour potentiellement sauver d'autres patients souffrant de formes sévères du COVID-19. »

Nikhil Vazirani, MD d'Erba Mannheim, a déclaré : « Nous sommes très fiers de contribuer à la lutte contre le COVID-19. Mieux comprendre l'immunité au COVID-19 aidera la société à revenir à la normale. »

Les essais Erbalisa® COVID-19 ont été conçus, développés et seront fabriqués chez Calbiotech Inc., centre d'excellence en immunoessais d'Erba Mannheim basé à El Cajon, en Californie. Les kits ELISA prêts à l'emploi permettront non seulement une détection qualitative, mais aussi semi-quantitative des anticorps IgG et IgM.

Erba Mannheim a déposé des demandes pour les deux essais en utilisant le processus de Notification d'utilisation en urgence de la FDA, et la certification CE a déjà été accordée. Les kits sont disponibles via le réseau de distribution mondial d'Erba, y compris aux États-Unis.

Pour en savoir plus, consultez l'adresse : https://erbalisacovid19.erbamannheim.com/

À propos d'Erba Mannheim

Erba Mannheim est une société mondiale qui se concentre sur la création d'un impact social dans les nations en développement du monde entier en fournissant des solutions de santé innovantes, abordables et durables. Opérant et fournissant des produits de diagnostic clinique dans plus de 100 pays, Erba Mannheim utilise une combinaison de R&D européenne et américaine de pointe et une fabrication efficace à faible coût pour élaborer des technologies innovantes et accessibles aux personnes, quelles que soient leurs ressources.

