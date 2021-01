Erdal Can Alkoclar renouvelle la licence des antiviraux pour ActoPharma

ActoPharma, une société pharmaceutique allemande de renom, a acquis les licences de trois brevets de formulations antivirales créées par Erdal Can Alkoclar et Metehan Yesil. La formulation bioceutique associée, composée de deux analgésiques à base de glycosides de flavonol, est conçue pour réduire la charge virale, diminuer l'agrégation plaquettaire et moduler les ratios de cytokines de manière simultanée afin de supprimer efficacement le choc cytokinique (terme clinique se référant à une signalisation de cytokines considérablement élevée conduisant à une réaction auto-immune sévère qui finit par dérégler l'agrégation plaquettaire et augmente la probabilité de formation de caillots sanguins).

Une autre obligation de traitement auxiliaire avec la Covid-19 est le maintien de la masse musculaire et de l'intégrité cardiovasculaire : deux questions cruciales qui se heurtent au manque d'exercice et de mobilité. Alkoclar et Yesil ont également conclu un accord avec ActoPharma concernant les droits de licence exclusifs de leurs formulations SARM (Selective Androgen Receptor Modulative) qui peuvent servir de moyen efficace pour préserver, par une action sélective, la rétention d'azote et la synthèse des protéines musculaires tout en exerçant des effets androgènes minimes ou nuls.

« Cela peut s'avérer particulièrement bénéfique pour les personnes âgées qui sont obligées de rester à l'intérieur pendant de longues périodes. Nous croyons fermement que la co-application de ces formulations peut servir de traitement d'appoint potentiel pour le Covid-19. Nous prévoyons de mener des essais cliniques pour les deux formulations », a déclaré le Dr Sabahattin Ataoglu, consultant supérieur et superviseur des formulations associées.

ActoPharma

ACTO GmbH a été fondée à Brunswick, en Allemagne, en 1998. À l'heure actuelle, notre siège social et notre usine sont situés à Wietzen-Holte, en Allemagne, et nous avons des succursales à Brunswick, en Bavière, et dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne, un bureau et une usine à Istanbul, en Turquie, et un bureau à New Delhi, en Inde.

Nous sommes spécialisés dans l'hygiène, la désinfection, le traitement des plaies, les soins personnels, le nettoyage industriel, les compléments alimentaires, les cosmétiques, les produits vétérinaires et les engrais. En outre, ACTO® GmbH est également active dans la fabrication, la vente et la commercialisation de dispositifs médicaux.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1427089/ActoPharma.jpg

Related Links

http://www.acggrup.com/



SOURCE ActoPharma