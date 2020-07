Erel Margalit, fondateur et Chairman de JVP, est nommé Chairman du conseil d'administration de ThetaRay

NEW YORK et HOD HASHARON, Israël, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- ThetaRay, fournisseur de premier plan en matière d'analyses de big data agissant pour la prévention de la cybercriminalité financière, a nommé aujourd'hui le fondateur et Chairman de Jerusalem Venture Partners (JVP) Erel Margalit au poste de Chairman de son conseil d'administration.

Considéré comme l'un des architectes de la « nation start-up » d'Israël, et lui-même entrepreneur de renommée mondiale, Erel Margalit a fondé JVP, société de capital-risque de premier plan à l'échelle internationale. Sous la direction de M. Margalit, JVP a investi plus de 1,4 milliard USD dans des centaines de sociétés technologiques, soutenant les principaux leaders du marché et orchestrant certaines des plus grandes sorties dans le monde de la technologie. JVP a été choisie par la ville de New York comme partenaire pour transformer la ville en cyber-capitale du monde. Ouverte dans le courant de l'année au cœur de SOHO, « Margalit Startup City » a été créée en partenariat avec des acteurs clés de l'écosystème technologique de New York. Elle abrite également le cyber-centre international phare de JVP, où sont basés les bureaux américains de ThetaRay. M. Margalit, qui a été sélectionné par le magazine Forbes comme l'un des 50 plus grands investisseurs en capital-risque au monde (la « Gold Contact List »), aidera à guider ThetaRay dans son parcours pour atteindre de nouveaux objectifs.

Créée en 2013, ThetaRay a été reconnue au cours de l'année écoulée par plusieurs cabinets d'analyse du secteur et organes de presse comme un leader de la détection de la cybercriminalité financière. La société a été félicitée par Frost & Sullivan pour sa plateforme d'analyse avancée alimentée par l'IA. En outre, les Fintech Breakthrough Awards ont nommé ThetaRay « Best Company for Fraud Prevention » (meilleure société pour la prévention des fraudes), et CIO.com a identifié la société comme étant l'une des 10 meilleures startups technologiques israéliennes façonnant le monde des services financiers aujourd'hui.

« Cette nouvelle ère pour l'économie mondiale augmente considérablement la criminalité financière », a déclaré M. Margalit. « La cybercriminalité est une menace pour la société sous tous ses aspects, des fonds fiduciaires aux sociétés internationales en passant par le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la traite des êtres humains. Les principales industries financières sont à la recherche d'une solution capable de suivre et d'alerter les transferts d'argent suspects. La solution de ThetaRay est idéale. La société se trouve actuellement à un point monumental et est dirigée par un groupe de brillants chercheurs et professionnels qui ont accompli un merveilleux travail au fil des ans. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de rejoindre l'équipe de ThetaRay en tant que Chairman de la société, et je suis convaincu qu'avec les bonnes mesures, nous allons faire de cette société un leader mondial d'ici quelques années. »

Mark Gazit, CEO de ThetaRay, a ajouté : « À l'ère du numérique, lorsque les entreprises font face à une augmentation significative de la cybercriminalité et sont dans le besoin, ThetaRay leur offre la solution. Je suis convaincu que la nomination d'Erel au poste de Chairman de ThetaRay, avec son leadership en matière de capital-risque et ses connaissances du monde de la technologie, conduira la société au sommet. La vaste expérience d'Erel pour mener des sociétés de portefeuille de JVP vers une position de leader mondial aidera ThetaRay non seulement à étendre de manière significative ses opérations financières, mais également à s'implanter dans d'autres secteurs. »

La nomination de M. Margalit fait suite au récent accord de collaboration de ThetaRay avec la banque européenne de premier plan Santander, qui a adopté la solution anti-blanchiment d'argent (ABA) de ThetaRay pour la correspondance bancaire. M. Margalit a déclaré : « La décision de Santander consistant à intégrer la technologie unique de ThetaRay constitue une autre étape importante dans la lutte en cours contre la criminalité financière, le financement du terrorisme et la traite des êtres humains. Santander mène un nouveau concept bancaire engagé dans son devoir de prévention de la criminalité financière, et rejoint une longue série de banques et d'institutions financières qui ont déjà mis en œuvre la technologie de ThetaRay, respectant ainsi les réglementations strictes du secteur bancaire. Je suis convaincu que Santander deviendra un modèle pour davantage de banques et, qu'en collaborant avec ThetaRay, elle mènera une véritable révolution dans la lutte contre la criminalité financière. »

À propos de ThetaRay

ThetaRay aide les clients des grandes organisations financières, des divisions cybernétiques et de la sécurité ainsi que des infrastructures critiques à devenir plus résilients et à profiter des opportunités. Ses solutions d'analyse avancées fonctionnent à une vitesse, avec une précision et à une échelle sans précédent, permettant aux clients de gérer les risques, d'identifier le blanchiment d'argent, ainsi que de détecter les fraudes et les créances douteuses. ThetaRay fournit la seule solution éprouvée d'intuition artificielle de bout en bout, de l'intégration des données à la résolution des alertes. Elle fournit des capacités innovantes de qualité et d'intégration des données, un suivi amélioré et des capacités de détection des données non réglementées, ainsi qu'une plateforme unifiée de technologie d'apprentissage machine, et des capacités de gestion de portefeuille et d'analyse avancée. Les entreprises qui comptent sur des environnements extrêmement hétérogènes et complexes bénéficient des capacités de divulgation inégalées de ThetaRay et de ses faibles taux de faux-positifs. www.thetaray.com

À propos de JVP

Jerusalem Venture Partners (JVP), fondée et dirigée par le Dr Erel Margalit, est un fonds de capital-risque de renommée internationale. JVP a levé 1,4 milliard USD à ce jour à travers neuf fonds, et a été classée à de nombreuses reprises par Preqin, et d'autres classements, comme l'une des dix meilleures sociétés de capital-risque affichant des performances constantes dans le monde entier. JVP a bâti plus de 140 entreprises, en s'appuyant sur un vaste réseau de partenaires et d'experts du marché pour aider les entreprises à devenir des leaders mondiaux du marché. JVP a récemment été choisie par New York et EDC pour diriger la cyber-plateforme de cybersécurité à New York. Parmi les sociétés pionnières du secteur israélien du capital-risque, JVP a joué un rôle déterminant dans la construction de certaines des plus grandes entreprises d'Israël et a facilité 12 introductions en bourse sur le NASDAQ. https://www.jvpvc.com

