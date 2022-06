Erfahrener Brancheninsider tritt der Cordoba Music Group als Europa Verkaufsleiter bei

Heiko Starke bringt über 28 Jahre Erfahrung in der Musikinstrumentenbranche mit, davon viele Jahre in führenden Positionen bei Fender Musical Instruments GmbH und Musik Meyer GmbH.

"Wir freuen uns, mit Heiko Starke einen äußerst selbstmotivierten und international erfahrenen Vertriebsprofi für das CMG-Team gewonnen zu haben und blicken mit ihm an der Spitze auf weitere Erfolge", so Ralf Benninghaus-Fliedner.

Über Guild Guitars

Die Cordoba Music Group ist ein führender Hersteller und Vertreiber von akustischen und elektrischen Gitarren, Ukulelen und Musikinstrumentenzubehör. Zu den Marken der CMG gehören Cordoba Guitars®, Guild Guitars®, HumiCase® und DeArmond®, die weltweit vertrieben und von Musikern in aller Welt genutzt werden. Andere CMG-Marken sind Savarez® und Aquila® Saiten, für die CMG als Hauptimporteur und US-Vertriebshändler für den Einzelhandel fungiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Santa Monica, Kalifornien, und die Vertriebs- und Produktionsstätten befinden sich in Oxnard, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cordobamusicgroup.com.

