Erfolgreicher Abschluss der WTE China 2019 in Haikou, China

Die WTE China 2019 ist eine der wichtigsten Veranstaltungen Chinas für die globale Reisebranche und wurde von den Verantwortlichen der Provinz Hainan sehr geschätzt. Sie wurde von der Haikou Municipal People's Government veranstaltet, unterstützt vom Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports, und gemeinsam organisiert von Haikou Municipal Bureau of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports, Haikou Convention and Exhibition Bureau, Beyond Summits Ltd, WowTrips Hi-Tech Networks Co. Ltd und dem American Society of Travel Advisors (ASTA) China Chapter. Hainan Airlines ist der offizielle Airline-Partner und Haikou Marriott Hotel ist der offizielle Hotelpartner der WTE China 2019.