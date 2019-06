Erfolgreiches Debüt der „China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair" in Ningbo, China

NINGBO, China, 14. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Die erste „China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair" fand vom 8. bis 12. Juni in Ningbo, China, statt. Delegierte aus der Slowakei, Litauen, Kroatien und anderen MOEL-Ländern (mittel- und osteuropäische Länder) nahmen an der Expo teil. Über 2.000 Gäste aus dem In- und Ausland waren auf der Expo vertreten, darunter Regierungsvertreter, internationale Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Aussteller und Investoren.

Die auf der Messe gezeigten Produkte und Dienstleistungen waren vielfältiger und umfangreicher als in den Vorjahren. Neben Lebensmitteln und Konsumgütern für den täglichen Bedarf wurden dieses Jahr auch Hightech-Produkte wie Segelflugzeuge, Hubschrauber, Automobile und Smart Machines vorgestellt. Über 3.500 Käufer und Investoren aus aller Welt pendelten zwischen den Ständen hin und her, präsentierten ihre Produkte und erkundigten sich nach Preisen und Qualität. Es kam häufig zu Geschäftsabschlüssen.

Es war das erste Jahr, in dem die China-CEEC Expo auf nationaler Ebene stattfand. Neben der Warenmesse gehörten das „China-CEEC Cooperation Forum", die „International Consumer Goods Fair", das „5th China-CEEC Investment Cooperation Meeting", der „4th China-CEEC Customs Inspection and Quarantine Dialogue" und die „6th China-CEEC Business Association Cooperation Conference" zu den Hauptaktivitäten. Gemäß dem Prinzip „Consultation, Contribution and Shared Benefits" (Konsultation, Beitrag und gemeinsamer Nutzen) führten die Gäste ausführliche Diskussionen zu Themen wie langfristiges Wachstum, Investitionen, Zusammenarbeit, Handelserleichterung und Importexpansion.

In den letzten Jahren haben sich Ningbos Bemühungen um den Aufbau einer „16+1"-Zone für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit klar herauskristallisiert. Ningbo ist bereits seit vier Jahren Gastgeber der „China-CEEC Investment and Trade Expo". 2017 wurde in Ningbo die erste Demonstrationszone für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und den MOEL-Ländern eingerichtet. In diesem Jahr veranstaltete Ningbo die erste China-CEEC Expo und zeigte damit, dass die Stadt die Wirtschafts- und Handelskanäle zwischen China und den MOEL-Ländern eröffnet hat und damit ihren Beitrag zum kulturellen Austausch und zur touristischen Zusammenarbeit zwischen China und den MOEL-Ländern leistet. Basierend auf der Investitions- und Handelsexpo veranstaltet Ningbo seit drei Jahren in Folge die „China (Ningbo)-CEEC Tourism Cooperation Conference" und die Reiseaktivitäten „Thousand-tourist visiting Central and Eastern Europe" und vertieft damit weiterhin die multilaterale Zusammenarbeit zwischen Ningbo, China und Mittel- und Osteuropa.

Da sich die China-CEEC Expo als eine „goldene" Visitenkarte für Ningbo erweist, wird die Stadt die Entwicklung des Kulturtourismus weiter in die nationale BRI (Belt and Road Initiative)-Strategie integrieren und sich so zu einer wichtigen Plattform für China entwickeln, um die Zusammenarbeit mit dem Rest der Welt zu vertiefen.

SOURCE China-CEEC Expo