Erickson annonce avoir obtenu la certification finale de la FAA relative aux pales en composite du rotor principal du S-64F et du CH-54B

PORTLAND, Oregon, 7 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Erickson Incorporated, un leader mondial de l'exploitation, de la maintenance et de la fabrication d'aéronefs utilitaires, a annoncé l'obtention de la certification finale de la FAA pour les pales en composite du rotor principal du S-64F et du CH-54B.

Erickson a annoncé plus tôt cette année avoir obtenu l'approbation de la FAA pour le modèle S-64E. Cette annonce récente permet d'apporter la touche finale au processus de certification des modèles S-64F et CH-54B, et vient renforcer la certification de la FAA pour l'ensemble des modèles E et F de la série S-64 Air Crane® et des modèles A et B de la série CH-54 Skycrane. La conception avancée des pales offre un avantage important en termes de performance, en particulier dans des conditions de chaleur extrême.

Cette certification offre des avantages considérables, notamment :

Des gains de rendement

Des économies de carburant

Une réduction des vibrations, qui se traduit par une réduction de l'usure et de la fatigue dans l'ensemble de l'aéronef

Une interchangeabilité des pales avec les modèles E/A

« Il a été très difficile de mener ce projet à terme. Cela s'est toutefois avéré également très satisfaisant. De nombreux efforts ont été déployés pour concevoir et fabriquer ces pales. » Billy Johnson, ingénieur en chef chez Erickson Incorporated

Erickson est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services d'aviation spécialisés dans la défense et la sécurité nationale, la fabrication, la réparation et la révision de maintenance (MRO), et les services civils. Les services de fabrication et de MRO d'Erickson englobent la fabrication de l'hélicoptère S-64 Air Crane®, Erikson intervenant à titre de fabricant d'équipement d'origine (OEM), ainsi que la fabrication de pièces aérospatiales essentielles pour les équipementiers de l'aérospatiale. Les services aériens commerciaux comprennent une flotte de 20 hélicoptères S-64 Air Crane® appartenant à Erickson et exploités par l'entreprise pour la lutte contre les incendies, la construction de lignes électriques, l'exploitation forestière, les systèmes de CVCA et le transport lourd spécialisé dans le pétrole et le gaz. Fondée en 1971, Erickson a son siège social à Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis, et exerce ses activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Australie.

We Are Erickson. Tested and Trusted®.

